Narzisst? Vanessa hatte Erleuchtung nach Serkans Lovebombing

Die Beziehung zwischen Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz (33) ist beendet. Doch die Aufarbeitung läuft noch auf Hochtouren. Nun hat sich Vanessa auf Instagram zu einem Thema geäußert, das ihr offenbar sehr am Herzen liegt: Lovebombing und Narzissmus. Sie habe sich erst durch die eigene Erfahrung mit diesen Mustern vertraut gemacht und vorher "keinerlei Berührungspunkte" damit gehabt. "Ich teile die folgenden Storys nicht, um meine vergangene Beziehung weiter auszuschlachten – sondern weil das Thema dahinter unglaublich wichtig ist", schreibt sie. Dass Lovebombing in ihrer Beziehung eine Rolle gespielt haben soll, ist dabei kein neuer Vorwurf. Doch Vanessa ordnet ihn nun in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang ein und richtet sich dabei ausdrücklich an alle, die Ähnliches erlebt haben: "Ihr seid nicht allein", verspricht Vanessa.

Wie schwer die Erfahrungen während der Beziehung für Vanessa waren, hatte sie zuvor bereits im Gespräch mit Promiflash geschildert. Sie beschrieb, dass Serkan sie in Momenten, in denen sie versucht habe, ihre Gefühle zu äußern, ausgelacht habe. "Es hat mich so getriggert, mich so verletzt, dass dieser Mann sich über mich stellt, von oben herab mich einfach auslacht und nicht ernst nimmt", erklärte sie. Serkan selbst hatte in Sam Dylans (35) Realitytalkshow "Nightfever" zugegeben, dass er und Vanessa sich gegenseitig intensiv mit Zuneigung überschüttet hätten – und räumte in diesem Zusammenhang ein, nach seiner Trennung von Ex-Frau Samira Yavuz (32) eine emotionale Lücke füllen zu wollen. Sein eigener Therapeut soll ihn laut Serkans Aussagen sogar vor der Beziehung mit Vanessa gewarnt haben.

In ihrer Instagram-Story macht Vanessa deutlich, dass das Geschehene nicht unter den Teppich gekehrt werden dürfe. "Was passiert ist – vor allem auch öffentlich – sollte man nicht einfach weglächeln oder runterspielen. Es geht hier um seelische und psychische Verletzungen, die ernst genommen werden müssen", schreibt sie. Sie wünsche sich, dass sensibler mit solchen Themen umgegangen werde und Menschen hinschauten, statt wegzusehen. Parallel dazu hatte Vanessa bereits schwere Vorwürfe gegen Samira erhoben und ihr vorgeworfen, ihr das Leben zur Hölle gemacht zu haben – ein weiterer Aspekt der öffentlichen Auseinandersetzung, der zeigt, wie vielschichtig das Beziehungsdrama rund um das ehemalige Paar weiterhin ist.

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Promiflash Vanessa Brahimi in der Reality-Talkshow "Nightfever"