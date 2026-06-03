Blake Lively schwärmt: Ehemann Ryans Bizeps sind "lecker"

Blake Lively (38) zeigt einmal mehr, wie sehr sie ihrem Mann Ryan Reynolds (49) verfallen ist: Auf Instagram teilt die Schauspielerin eine Reihe von Schnappschüssen, die sie gemeinsam mit dem Hollywoodstar auf der Terrasse zeigen. Die beiden sitzen entspannt auf Gartenmöbeln im Freien, vor Ryan steht ein Teller mit Keksen und frischen Beeren. Zu dem Selfie, das sie am Mittwoch in ihrer Story postet, wählt Blake nicht nur eine ganz besondere musikalische Untermalung, sie versieht die Aufnahme auch mit einem eindeutigen Kommentar. "Köstlich", schreibt sie und lässt damit keinen Zweifel daran, wie sehr sie den muskulösen Körper ihres Ehemanns feiert.

In weiteren Sequenzen der Story wird Blakes Schwärmerei noch deutlicher: Die Schauspielerin zoomt immer weiter in das Bild hinein, bis der Fokus schließlich nur noch auf Ryans Oberarmen liegt. Die Kamera wandert dabei immer näher an seine Bizeps heran, zwischendurch rückt Blake auch noch einmal die Kekse auf dem Teller in den Mittelpunkt. Musikalisch setzt die vierfache Mutter auf einen augenzwinkernden Mix aus mehreren Songs: Zunächst ist der Klassiker "Yummy Yummy Yummy" von Ohio Express zu hören, danach unterlegt sie die Clips mit Ryans Armen unter anderem mit Justin Biebers (32) Hit "Yummy" und dem Kinderlied "Party in My Tummy" aus der Show "Yo Gabba Gabba".

Blake und Ryan sind seit rund 15 Jahren ein Paar und seit 2012 verheiratet. Für das Paar sind liebevolle Social-Media-Momente längst nichts Ungewöhnliches mehr. Immer wieder geben Blake und Ryan ihren Fans kleine Einblicke in ihren Alltag und überraschen sich dabei gerne mit öffentlichem Herzklopfen. Erst vor Kurzem zeigte Ryan, wie wichtig Blake und die gemeinsame Familie ihm sind, als er ihr online rührende Worte zum Muttertag widmete und seltene Pärchenfotos teilte. "Ich schätze diese Mutter über alle Maßen. Sie ist freundlich. Sie ist furchtlos. Sie ist die absolute Liebe meines Lebens – und für unsere vier kleinen Kinder ist sie das Leben ihrer Liebe", so Ryan. Die Schauspielerin revanchierte sich damals mit einer liebevollen Nachricht in ihrer eigenen Story und machte deutlich, wie eng sie als Eltern ihrer vier Kinder zusammenstehen.

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Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds, 2026

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100-Gala 2025

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Getty Images Ryan Reynolds feiert mit Blake Lively, Tochter James und ihrem Neugeborenen den Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.