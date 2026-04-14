Blake Lively will Britney Spears in Prozess reinziehen

Blake Lively (38) bereitet sich auf ihren bevorstehenden Gerichtsprozess gegen Justin Baldoni (42) vor – und hat dabei offenbar eine unerwartete Trumpfkarte in der Hinterhand. Die Schauspielerin hat eine aktualisierte Beweisliste beim Gericht eingereicht, die laut Daily Mail einen Videoclip aus dem Jahr 2017 enthält, in dem Justin sich selbst belastet. In dem Interview mit Fuse TV schildert der Schauspieler, wie er Britney Spears (44) bei den Dreharbeiten zur Serie Jane the Virgin mit einer Umarmung überrumpelte und sich danach fragte: "Habe ich gerade Britney Spears belästigt?" Mit diesem Clip will Blake Parallelen zu Justins Verhalten ihr gegenüber am Set von It Ends With Us ziehen. Der Prozess ist für den 18. Mai vor dem Bundesgericht in Manhattan angesetzt.

In dem besagten Interview erzählte Justin, wie er trotz fehlender gemeinsamer Szenen mit Britney ans Set kam, weil er sich durch einen Twitter-Austausch mit ihr als befreundet betrachtete. "In meinem Kopf waren wir Freunde. Waren wir nicht", sagte er und beschrieb, wie er auf sie zuging, sie herzlich umarmte und dabei spürte, dass er sie erschreckt hatte. "Ich dachte: 'Hey!', und gab ihr eine große Umarmung, und ich glaube, ich habe sie erschreckt, weil sie so reagierte: 'Hi'." Blake plant, diesen Clip zu nutzen, um Justins Selbstbild als Feminist mit seinem tatsächlichen Verhalten zu kontrastieren. Auf ihrer über 800 Einträge umfassenden Beweisliste befinden sich außerdem ein TED-Talk von Justin mit dem Titel "Why I'm Done Trying to Be 'Man Enough'" sowie Fotos, die ihn in einem Feminist-T-Shirt zeigen sollen.

Blakes sexuelle Belästigungsvorwürfe gegen Justin wurden von Richter Lewis Liman bereits abgewiesen – gemeinsam mit neun weiteren Klagepunkten wie Verleumdung und Verschwörung. Drei ihrer ursprünglich 13 Klagen dürfen jedoch weitergeführt werden: Vertragsbruch, Vergeltung und Beihilfe zur Vergeltung. Blake und Justin hatten gemeinsam den Film "It Ends With Us" gedreht, bei dem er auch Regie führte. Justin seinerseits hatte Blake ebenfalls verklagt und ihr vorgeworfen, eine Schmutzkampagne gegen ihn gestartet zu haben.

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Cindy Ord/Getty Images, ActionPress Blake Lively und Britney Spears

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IMAGO / Future Image Justin Baldoni, Schauspieler

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Sony Pictures Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"