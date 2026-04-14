Das dachte Loona bei "Kampf der RealityAllstars"-Anfrage

Loona (51) ist zurück im Reality-TV! Die Sängerin war bereits in einer früheren Staffel von Kampf der Realitystars mit dabei – und jetzt kehrt sie für die allererste Staffel von Kampf der RealityAllstars auf den Bildschirm zurück. Bei der Premiere der neuen Show sprach Loona mit Promiflash darüber, was ihr durch den Kopf ging, als die Anfrage für die Sendung bei ihr eintrudelte. Ihre erste Reaktion? Eigentlich wollte sie absagen.

"Das ist eigentlich der Moment gewesen, in dem ich eigentlich hätte denken sollen, Marie, ignoriere das, Loona, Ohren zu. Aber ich habe hingehört und habe dann gedacht: 'Boah, das war schon ein Abenteuer.' Am Strand, mit all diesen verrückten Charakteren. Will ich das noch einmal miterleben? Ja, habe ich dann gesagt. Und so ging es ab nach Thailand", erzählte sie gegenüber Promiflash. Auch die besondere Bedeutung des Titels "Allstar" ist ihr nicht entgangen: "Die Allstars, ich habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt. Ich bin ein Allstar, hallo! Ich bin ja nicht so die Reality-Queen." Wie sie in der neuen Staffel letztendlich abgeschnitten hat, wollte sie noch nicht verraten und ließ das bewusst offen.

Loona, bürgerlich Marie-José van der Kolk, wurde in den späten 1990er-Jahren mit ihrem Hit "Bailando" bekannt, der in zahlreichen europäischen Ländern die Charts stürmte. Die in der Schweiz geborene Sängerin mit spanisch-schweizerischen Wurzeln hat seitdem den Weg ins Reality-TV gefunden und sich dort als Persönlichkeit etabliert. Ihr Geburtsname Marie taucht übrigens auch in ihrem eigenen Zitat auf – ein seltener, persönlicher Einblick in die Frau hinter dem Künstlernamen Loona.

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Getty Images Loona, Sängerin

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ActionPress Loona im Dezember 2021 in Berlin

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Getty Images Loona, Sängerin