Loona denkt heute gerne an "Kampf der Realitystars" zurück

Loona (48) schwelgt in Erinnerungen! Die Sängerin nahm im März 2021 an Kampf der Realitystars teil. Die Musikerin gewann die Staffel und konnte 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel fanden im Januar 2023 statt. Das heißt, dass die beliebte Sendung schon bald ausgestrahlt wird. Doch wie blickt die ehemalige Gewinnerin Loona heute auf ihren Sieg von damals zurück? Das hat sie Promiflash verraten!

"Gefühlsmäßig ist es gestern gewesen", ließ Loona ihre Zeit in der Sala bei "Kampf der Realitystars" gegenüber Promiflash Revue passieren. Heute sei die 48-Jährige froh, dass sie sehr positiv auf ihre Teilnahme in dem TV-Format zurückblicke, denn "Kampf der Realitystars" war für sie auch kein Zuckerschlecken. "Ich habe eine Phase gehabt, in der ich mich leicht verloren hatte", erklärte die "Bailando"-Interpretin.

Wie es den neuen Kandidaten in der Sala ergehen wird, erfahren Zuschauer schon bald auf RTL2. Doch auf welchen Teilnehmer sind die Fans besonders gespannt? Laut einer Promiflash-Umfrage freuten sich die meisten Leser auf den Reality-TV-Kandidaten Serkan Yavuz (29), dicht gefolgt von Paul Janke (41) und Manni Ludolf (60).

RTLZWEI/Karl Vandenhole Claudia Obert, Loona und Andrej Mangold im "Kampf der Realitystars"-Finale

RTLZWEI Rocco Stark, Loona, Andrej Mangold und Alessia Herren bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast der vierten Staffel

