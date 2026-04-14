"Größter Stunt meines Lebens": Marie Mouroums Baby ist da

Marie Mouroum ist Mama geworden! Die Stuntfrau hat auf Instagram das erste Foto mit ihrem Neugeborenen geteilt. Zu sehen ist das Mini-Köpfchen des Babys, halb unter einer Decke versteckt und an die frisch gebackene Mutter gekuschelt, während ihre Hand schützend davor liegt. Dazu teilt sie mehrere Bilder und Videos von den ersten Momenten der kleinen Familie und fasst die Geburt mit den Worten zusammen: "Habe gerade den größten Stunt meines Lebens durchgeführt." Dahinter setzt sie ein blaues Herz – hat sie etwa einen Sohn bekommen?

Die Bilder zeigen Marie glücklich, aber sichtlich erschöpft. Ihre Fans feiern die Neuigkeit in den Kommentaren und überhäufen sie mit Glückwünschen. "Gratuliere, liebe Marie", lautet ein Kommentar einer Userin. Let's Dance-Star Alexandru Ionel (31) gratuliert: "Wuhu. Alles Liebe und nur das Beste für euch drei." Mit dem Post meldet sich die Stuntfrau zum ersten Mal als Mama zurück – mehr Worte braucht es bei diesem ersten Familienfoto offenbar nicht.

Schon vor rund vier Monaten hatte Marie ihre Fans mit der Nachricht überrascht, dass sie ihr erstes Kind erwartet. "Ich muss euch etwas erzählen", verkündete sie damals auf Instagram und präsentierte stolz ihren Babybauch. Bei dem Shooting strahlte die Schauspielerin über das ganze Gesicht. Wie weit sie zu diesem Zeitpunkt schwanger war, behielt sie allerdings für sich. Auch der Vater des Kindes blieb weiterhin ein Geheimnis – ihr Privatleben schützt die Stuntfrau konsequent vor der Öffentlichkeit.

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Instagram / marie.mouroum Marie Mouroum zeigt ihr Baby, April 2026

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Instagram / marie.mouroum Marie Mouroum mit ihrem Baby, April 2026

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Getty Images Marie Mouroum, Juni 2025