Diese Geschlechter haben Emily Faye Miller & Cams Zwillinge

Doppeltes Babyglück für Emily Faye Miller (32) und Cam Holmes: Das Paar, das sich in der Datingshow Too Hot to Handle kennen- und lieben gelernt hat, erwartet erneut Nachwuchs. Diesmal sind es sogar Zwillinge! Die Geschlechter der beiden Babys haben die werdenden Eltern nun in einem herzerwärmenden Video auf Instagram verraten. Für die Enthüllung sorgten dabei nicht etwa Emily und Cam selbst, sondern ihr Sohn Reggie, der am Familientisch die Ehre bekam, gleich zwei Torten anzuschneiden.

Als Reggie in die erste Torte schnitt, kam blauer Teig zum Vorschein – Zwilling Nummer eins wird also ein Junge! Die zweite Torte brachte dann eine weitere freudige Überraschung hervor: Rosafarbener Teig verriet, dass Zwilling Nummer zwei ein Mädchen wird. Die überglücklichen Eltern erwarten demnach einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen. In der Runde brach daraufhin große Begeisterung aus. Jubeln, Klatschen und sichtliche Aufregung bestimmten die Stimmung bei der ganzen Familie, die zur Gender-Reveal-Party erschienen war. In den Kommentaren freuten sich die Fans des Paares riesig.

Bereits vor zwei Monaten hatten Emily und Cam ihre Fans mit einer besonders süßen Ankündigung überrascht. Damals luden die beiden Stars einen liebevoll gestalteten Clip auf Social Media hoch. Ihr Sohn Reggie trug darin einen Pullover mit der Aufschrift "Großer Bruder" und durfte das Geheimnis lüften. Während Cam und der kleine Junge sanft Emilys Babybauch küssten, stellte die Influencerin ihrem Sohn eine Frage: "Reggie, was ist in Mamas Bauch?" Der Kleine antwortete prompt: "Baby." Als Emily weiter nachhakte, wie viele Babys es denn seien, kam wie aus der Pistole geschossen: "Es sind zwei." Die werdende Mama bestätigte stolz: "Das stimmt, Bubba, Mama hat zwei Babys in ihrem Bauch."

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Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller und Cam mit ihrem Kind beim Gender Reveal, April 2026

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Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller und Cam mit ihrem Kind beim Gender Reveal, April 2026

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Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller und Cam Holmes mit ihrem Sohn Reggie, Februar 2026

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