Geständnis: Luke Perry war Jennie Garths erste große Liebe

Jennie Garth (54) macht ein emotionales Geständnis über ihre verstorbenen Beverly Hills, 90210-Kollegen Luke Perry (†52). In ihren Memoiren, die am 14. April erscheinen sollen, gesteht die Schauspielerin gegenüber dem Magazin People, dass sie in den 90er Jahren tatsächlich in ihren Serienpartner verliebt war. "Ja, ich denke schon, dass er meine erste wahre Liebe war", erklärt die 54-Jährige. Damals spielten die beiden das Traumpaar Kelly und Dylan in der beliebten Jugendserie und die Grenze zwischen Fiktion und Realität verschwamm für Jennie zusehends. "Es wurde manchmal ein bisschen verschwommen. Es gab viele intime Gespräche und Momente zwischen diesen beiden Charakteren, und ich glaube, ich habe mich davon mitreißen lassen und mir erlaubt zu denken, dass es real war", gibt sie zu.

In ihrem Buch "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention" beschreibt Jennie, wie schwierig es für sie war, zwischen ihren Gefühlen auf und abseits der Kamera zu unterscheiden. Besonders eifersüchtig sei sie gewesen, wenn Luke mit Gastdarstellerinnen flirtete. "Als Kelly sich in Dylan verliebte, verliebte ich mich in Luke", schreibt sie über seine langen Küsse und scherzhaften Umarmungen. Doch die Schauspielerin betont auch, dass zwischen ihnen tatsächlich etwas Echtes existierte. "Ich glaube immer noch, dass da etwas Reales war. Wir hatten eine sehr besondere Beziehung", erinnert sie sich. Mit der Zeit und nach dem Ende der Serie im Jahr 2000 entwickelte sich aus der Schwärmerei eine enge Freundschaft, als beide heirateten und ihr eigenes Leben führten.

Lukes Tod im Jahr 2019 traf Jennie zutiefst. Der Schauspieler verstarb im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. "Lukes Verlust hat mich bis ins Mark erschüttert", schreibt sie in ihren Memoiren. Sie habe herausgefunden, in welchem Krankenhaus er lag, und sei nicht von seiner Seite gewichen. Als sie die Nachrichtenmeldungen über seinen Tod im Fernsehen sah, fühlte sie sich wie gelähmt und unfähig zu sprechen. "Es war zu groß, um es zu begreifen, zu verheerend, um es zu akzeptieren", beschreibt die Mutter dreier Töchter ihre Gefühle in dem Buch. Jennie war zuvor mit Peter Facinelli (52) verheiratet, mit dem sie drei Töchter und trotz Trennung ein gutes Verhältnis aufgebaut hat.

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Getty Images Luke Perry und Jennie Garth im Jahr 2008

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EVERETT COLLECTION, INC./ActionPress Der Cast von "Beverly Hills 90210"

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Getty Images Luke Perry und Jennie Garth in Pasadena, Januar 2011