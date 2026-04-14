Für 34.000 Euro: Darum fliegt Christian Wolf mit Privatjet

Unternehmer Christian Wolf (30) hat sich auf TikTok mit einer ungewöhnlichen Ankündigung zu Wort gemeldet: Er und seine gesamte Begleitung, darunter seine Verlobte Romina Palm (26) und Tochter Hazel, fliegen mit einem Privatjet von Paphos nach Köln – für satte 34.000 Euro. Anlass ist die FIBO, Deutschlands größte Fitnessmesse, auf der er Dienstagabend (14. April) zwingend vor Ort sein muss. Der eigentliche Grund für die Reiseoption ist jedoch kein Luxusgedanke, sondern ein handfestes logistisches Problem: Die Lufthansa hat alle infrage kommenden Flüge gestrichen. Daraus, dass das Ganze eine kostspielige Angelegenheit ist, macht er keinen Hehl: "Das ist einfach unglaublich, wirklich absurd viel."

Auf TikTok macht Christian unmissverständlich klar, dass er sich einen solchen Aufwand nicht bei jeder Reise leisten könnte – oder würde. "Dann würde mein Vermögen dafür einfach vom passiven Einkommen nicht ausreichen, so häufig wie ich fliege", sagt er offen. Entscheidend für seinen Beschluss sei dabei vor allem der Familienzusammenhalt: Er wollte nicht getrennt von Romina, Hazel und Nanny Mara reisen. Verschiedene Verbindungen mit Umstiegen und getrennten Fliegern seien für ihn nicht infrage gekommen. Stattdessen habe er sich für die teure, aber unkomplizierte Lösung entschieden – und begründet das so: "In dem Fall kann ich es jetzt halt oder generell in vereinzelten Fällen machen, wenn es einfach anders nicht klappt." Christian hatte erst vor Kurzem angegeben, ein Vermögen von rund 100 Millionen Euro aufgebaut zu haben. In Interviews und Podcasts machte der More-Nutrition-Mitgründer deutlich, dass er seine Ausgaben trotz seines Reichtums genau im Blick behalte und größere Summen eher gezielt investiere.

Seit 2025 leben Christian, Romina und Hazel auf Zypern. Die Villa ließen sie sich nach eigenen Vorstellungen bauen, deren Kosten Christian auf TikTok ebenfalls offen kommunizierte: "Das Grundstück hat eine [Million] gekostet, der Bau nochmal so 3,5 – also 4,5 [Millionen] zusammen", erklärte er. Das Anwesen bietet dabei reichlich Platz – nicht nur für die kleine Familie, sondern auch für Freunde und Arbeitskollegen, die dort regelmäßig zu Gast sind. Zypern sei dabei nicht nur aus persönlichen Gründen attraktiv: Christian betonte, dass sich der dortige Immobilienmarkt rasant entwickle. "In Zypern entstehen jedes Mal, wenn wir weg sind, ganze Landstriche." Wer weiß, was ihn nach der Rückkehr aus Deutschland erwartet.

Anzeige Anzeige

TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025