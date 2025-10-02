Gewusst? Marie Mouroum hat für fünf Jahre in New York gelebt

Marie Mouroum, bekannt als erfolgreiche deutsche Stuntfrau und Martial-Arts-Künstlerin, hat kürzlich ein spannendes Detail aus ihrem Leben preisgegeben. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Black Panther-Darstellerin, dass sie einst fünf Jahre in New York gelebt hat. Vor allem zu Halloween habe sie die US-Metropole in vollen Zügen genossen. "Dort ist Halloween ein riesengroßes Ding, und da habe ich auf jeden Fall immer mitgemacht", erzählte sie.

Halloween scheint für die sportliche Stuntfrau mehr als nur ein Feiertag zu sein. Mit voller Begeisterung beschreibt sie, wie sie damals keine Gelegenheit ausließ, um sich in aufwendigen Kostümen auf den berühmten Partys der Stadt zu zeigen. "Mit Blut und so weiter", fügte sie augenzwinkernd hinzu. Doch nicht nur ihre Vorliebe für Verkleidungen überrascht. Der private Einblick zeigt auch eine andere, kreativere Seite der sonst so athletisch geprägten Filmkünstlerin, die für ihr Engagement und ihre Vielseitigkeit berühmt ist.

Im Laufe ihrer Karriere wirkte die vielseitige Filmkünstlerin bereits an namhaften Projekten mit und stand dabei oft im Rampenlicht internationaler Filmproduktionen. Ihr Können als Stuntdouble stellte sie nicht nur in "Black Panther", sondern auch in Blockbustern wie Matrix 4 und John Wick 4 unter Beweis. Besonders ins Gespräch brachte sie ihre Arbeit als Stuntdouble von Lashana Lynch (37) im James Bond-Abenteuer "Keine Zeit zu sterben". Ihre beeindruckende Vita zeigt, dass sie sich in der von Action dominierten Filmwelt längst einen festen Platz erarbeitet hat.

