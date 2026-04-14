Max Giesinger hat sich bei Kuhstreicheln Finger gebrochen

Eigentlich sollten fünf Tage zur Erholung dienen. Doch für Max Giesinger (37) endete der Kurzurlaub mit einer Verletzung – verursacht durch eine Kuh, der er offenbar etwas zu nah kam. Der Popsänger schilderte den Vorfall auf Instagram: "Finger gebrochen. War fünf Tage Wellness machen und 'ne Kuh hat mir meinen Finger gebrochen gestern. Ich wollte die streicheln und bin da so zwischen diesen Futternapf und so 'n Metallstab." Das Tier habe seinen "massiven" Kopf gehoben – und Max' Hand war plötzlich eingeklemmt. "Ich wollte doch nur 'ne Kuh streicheln, Mann!", sagte er in dem Clip, in dem seine rechte Hand bereits im Gipsverband zu sehen ist.

Die Konsequenzen des tierischen Missgeschicks sind für den Musiker besonders hart: Sechs Wochen lang dürfe er weder Sport treiben noch Gitarre spielen, erklärte er in dem Video. Seinen Humor hat er trotz des Pechs nicht verloren – zu seinem Post schrieb er: "Ich mochte die Kuh wohl mehr, als sie mich." Zahlreiche Fans reagierten daraufhin mit Genesungswünschen, aber auch mit augenzwinkernden Sprüchen. Er habe einen typischen "Stadtmensch-Move" unternommen, schrieb jemand. "Das ist eine Story, die kannst du in 20 Jahren noch stolz erzählen. Kuh-Max: klares 1-0 für die Kuh", kommentierte ein anderer. Für größere Sorgen bei den Fans ist aber kein Anlass: Laut seiner Website stehen in den nächsten Wochen keine Konzerte an. Erst Ende Mai ist ein Auftritt bei einem Benefiz-Open-Air in Hamburg geplant – und bis dahin, so Max, sei er wieder fit "wie'n Turnschuh".

Max, der ursprünglich aus der Nähe von Karlsruhe stammt und mittlerweile in Hamburg lebt, gewährt seinen Followern auf Social Media immer wieder private Einblicke – ob aus dem Studio, von Reisen oder entspannten Auszeiten. In Interviews betonte der Sänger in der Vergangenheit, wie wichtig ihm solche Ruhephasen im oft hektischen Musikalltag sind. Auch seine Leidenschaft für Natur und Bewegung teilt er regelmäßig mit seinen Fans, etwa bei Wanderungen oder sportlichen Aktivitäten. Seine Community begleitet ihn seit seinen Anfängen als Castingshow-Kandidat und feiert nicht nur seine Hits wie "80 Millionen", sondern auch seinen offenen, nahbaren Umgang mit Alltagspannen – wie jetzt mit diesem unvergesslichen Wellness-Trip im Kuhstall.

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Instagram / maxgiesinger Max Giesinger trägt nun einen Gips am Finger

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Getty Images Max Giesinger beim Hamburg European Open 2019

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Getty Images Max Giesinger, Februar 2025