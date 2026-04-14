Roland Kaiser geht 2027 auf "Unser Moment"-Arena-Tournee

Roland Kaiser (73) meldet sich mit einer großen Ankündigung bei seinen Fans zurück: Der Schlagerstar geht 2027 auf Arena-Tour. Wie der Konzertveranstalter Semmel Concerts jetzt bekanntgab, trägt die Hallentour den Titel "Unser Moment" und startet am 1. April 2027 in der ÖVB-Arena in Bremen. Insgesamt 16 Konzerte sind geplant, bevor die Tour am 6. Mai 2027 in Rolands Geburtsstadt Berlin in der Uber Arena ausklingt. Neben deutschen Städten stehen auch Wien und Zürich auf dem Programm – am 11. April gastiert der Sänger in der Wiener Stadthalle, am 23. April im Hallenstadion Zürich. Leipzig darf sich sogar über gleich zwei Abende freuen: Am 16. und 17. April spielt er dort hintereinander in der Quarterback Immobilien Arena.

Fans, die sich auf der Website von Semmel Concerts registrieren, erhalten bereits am 21. April 2026 Zugang zu einem Presale. Der allgemeine Vorverkauf über Eventim startet dann am 22. April um 12 Uhr, ab dem 24. April sind Tickets auch an allen weiteren Verkaufsstellen erhältlich. Roland selbst zeigt sich bereits voller Vorfreude auf die Shows. "Ich freue mich darauf, meine Fans wieder in den großen Hallen zu treffen und gemeinsam einen besonderen Abend zu erleben", sagte der Sänger laut Semmel Concerts. Dabei handelt es sich um eine neu konzipierte Produktion. "Die neuen Songs, die großen Klassiker und die besondere Atmosphäre unserer Hallenproduktion treiben mich unglaublich an", so Roland weiter.

Für den 73-Jährigen ist die Tourankündigung nicht die einzige gute Neuigkeit in diesen Wochen. Bereits bekannt ist, dass ein Biopic über sein Leben unter dem schlichten Titel "Roland" ins Kino kommen soll – von seinen Anfängen als West-Berliner Findelkind bis hin zu seiner Karriere als einer der erfolgreichsten deutschen Musiker. Sein bürgerlicher Name lautet übrigens Ronald Keiler – den Künstlernamen Roland Kaiser legte er sich zu Beginn seiner Karriere zu. Zuletzt war der Schlagersänger bereits auf der Kinoleinwand zu sehen: Der Konzertfilm "50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik" lief im vergangenen Jahr in den deutschen Kinos.

Anzeige Anzeige

Imago Roland Kaiser bei der Premiere des Konzertfilms "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik"

Anzeige Anzeige

Imago Roland Kaiser beim Open-Air-Konzert in der Waldbühne Berlin am 16. August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Roland Kaiser, Sänger