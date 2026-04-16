"Billig": Marc-Robin Wenz schrottete Reality-Awards-Pokal

Er hat bei den Reality Awards abgeräumt – doch mit seinem Preis hatte Marc-Robin Wenz nicht lange Freude. Der Realitystar sorgte 2024 für Aufsehen, als ihm eine Auszeichnung für die "Sexytime des Jahres" verliehen wurde. Wie lebt es sich nun eigentlich mit einem solchen Pokal zu Hause? "Wie vorher auch. Jetzt steht da halt ein Award", witzelte der TV-Star im Gespräch mit Promiflash. Doch dann lässt Marc-Robin durchblicken, dass der Preis bereits ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wurde – und inzwischen kaputt im Regal steht.

Im Interview nimmt er seine missliche Lage mit Humor: "Jetzt steht ein Pokal zu Hause, der kaputt ist. Das ist was ganz Billiges übrigens gewesen", merkte er an. Er habe den Award kaum berührt, schon war das gute Stück in zwei Teile zerbrochen. "Jetzt steht er zu Hause so halb zusammengeklebt. Also, wenn du den nur anpustest, glaube ich, geht er wieder kaputt", lachte er.

Für den Realitystar bleibt die Trophäe vor allem ein Erinnerungsstück, das er sichtbar im Regal aufbewahrt – selbst wenn es nur halb zusammengeklebt ist. "Jetzt habe ich es noch mal in Pokalform, dass ich der Geilste bin", brachte er seine Haltung humorvoll auf den Punkt. Die Kategorie "Sexytime des Jahres" sorgt traditionell für Gesprächsstoff – bei Marc-Robin liefert sie nun zusätzlich eine kleine Alltagsanekdote mit skurrilem Dekoeffekt.

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Imago Marc-Robin Wenz bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

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Joyn Marc-Robin Wenz bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3, 2025

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Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Bekanntheit