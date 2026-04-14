"Geile Sau": Marc-Robin Wenz schwärmt von Ina Kina

Bei der Premiere von Kampf der RealityAllstars war Marc-Robin Wenz nicht allein unterwegs – an seiner Seite zeigte sich Realitystar Ina Kina. Dass die beiden sich privat näherkommen, hatte Marc-Robin bereits in einem früheren Promiflash-Interview angedeutet. Jetzt legte er noch einmal nach und schwärmte in höchsten Tönen von Ina – und zwar so unmissverständlich, dass kaum noch Zweifel daran bleiben dürfte, was er von ihr hält. Auf die Frage, was er an ihr mag, ließ er alle Zurückhaltung fallen. "Geile Sau", sagte er gegenüber Promiflash.

Doch dabei beließ es Marc-Robin nicht. Er erklärte weiter: "Ina ist optisch eine wunderschöne Frau und auch menschlich. Sie ist eine Liebe. Sie ist eine Süße. Sie hat Charakter. Was soll man da nicht mögen?" Außerdem verriet er, dass die Influencerin voll in sein Beuteschema passe. Ob sie für ihn auch Beziehungsmaterial sei? "Auf jeden Fall", antwortete er ohne zu zögern. Auf die Frage, ob die beiden womöglich schon bald ein neues Realitystar-Pärchen seien, wurde er etwas ausweichender: "Vielleicht. Vielleicht ist es ja schon so und wir halten es nur geheim. Aber du stellst mir gerade komische Fragen, auf die ich eigentlich gar nicht eingehen will."

Ina hat sich bisher noch nicht ausführlich zu den schwärmerischen Worten von Marc-Robin geäußert. Die Reality-TV-Bekanntheit präsentiert sich auf Social Media meist gut gelaunt und teilt dort Eindrücke von Events, Drehs und ihrem Alltag. Beim gemeinsamen Auftritt auf dem "Kampf der Reality Allstars"-Teppich wirkten die beiden locker und vertraut, suchten immer wieder die Nähe zueinander und posierten eng an eng für die Fotografen. Wie es zwischen ihnen privat weitergeht, behalten sie fürs Erste für sich – doch ihr harmonischer Auftritt sorgt bei Fans und Followern bereits jetzt für reichlich Gesprächsstoff.

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Collage: Imago, Instagram / ina.kina Collage: Marc-Robin Wenz und Ina Kina

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina bei der Premiere von Kampf der Reality Allstars 2026 in der Flora Köln

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Imago Marc-Robin Wenz beim Fame Fighting 3

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