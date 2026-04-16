Marc-Robin Wenz würde mit Ina Kina in eine Realityshow gehen

Bei der Premiere von Kampf der RealityAllstars sorgten Marc-Robin Wenz und Ina Kina am roten Teppich für Aufsehen: Die beiden Realitystars erschienen gemeinsam und posierten Seite an Seite für die Kameras. Im Gespräch mit Promiflash erzählte Marc-Robin anschließend, dass sie sich auch privat kennenlernen. Mehr noch: Er könne sich sogar vorstellen, mit Ina zusammen in einer Realityshow anzutreten. Ob die zwei offiziell ein Paar sind, ließen sie allerdings offen.

Auf die Frage, welche Formate er sich mit ihr vorstellen könnte, antwortete Marc-Robin im Interview: "Ja, die, die man zusammen machen kann. #Couple Challenge, Temptation Island VIP, Sommerhaus der Stars. Wenn das alles passen sollte." Als Promiflash darauf hinwies, dass man für solche Formate eigentlich ein Paar sein müsste – was die beiden bisher nicht bestätigt haben – ließ Marc-Robin das offen: "Das ist richtig. Deswegen, wenn es passen sollte. Dann wären wir, denke ich, nicht abgeneigt."

Ina hat sich in der Vergangenheit vor allem durch ihre starke Präsenz in sozialen Netzwerken einen Namen gemacht und teilt dort regelmäßig Eindrücke aus ihrem Alltag mit ihren Followern. Marc-Robin ist vielen Zuschauern als charakterstarker Kandidat aus verschiedenen Realityformaten ein Begriff, in denen es oft emotional und turbulent zuging. Beide sind es gewohnt, viel Zeit vor der Kamera zu verbringen und Einblicke in ihr Privatleben zu gewähren. Ob ihre aktuell noch freundschaftlich beschriebene Verbindung eines Tages tatsächlich zur Basis für ein gemeinsames Reality-Abenteuer wird, bleibt noch unausgesprochen.

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina bei der Premiere von Kampf der Reality Allstars 2026 in der Flora Köln

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IMAGO / BOBO Marc-Robin Wenz, Realitystar

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RTLZWEI Ina Kina bei "Der Promihof"