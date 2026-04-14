Hat Loona eine Taktik bei "Kampf der RealityAllstars"?

Mit Kampf der RealityAllstars startet in diesem Jahr eine brandneue Special-Ausgabe des bekannten RTL-Formats – und Loona (51) ist mit dabei. Die Sängerin, die bereits bei Kampf der Realitystars zu sehen war, zieht erneut in die thailändische Sala ein. Am Rande der Premiere verrät sie Promiflash, ob sie diesmal mit einer bestimmten Strategie ins Rennen geht – und die Antwort überrascht. "Ich habe gar keine Taktik", stellt sie klar. Stattdessen habe sie vor allem eines gewollt: einfach sie selbst zu sein.

Doch genau das sei im harten Allstar-Umfeld gar nicht so einfach gewesen, wie Loona erklärt. Sie habe schnell gemerkt, wie professionell ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen das Spiel beherrschen. "Ich weiß mittlerweile auch, dass die Realitystars – das sind für mich eigentlich mittlerweile Hollywoodstars, weil die können das richtig gut – der eine hat diese Rolle, die andere hat die Rolle", so die Sängerin gegenüber Promiflash. Ihr eigener Ansatz, authentisch zu bleiben, sei dabei nicht überall gut angekommen: "Und das wurde mir fast, glaube ich, ein bisschen übel genommen, so als wäre das nicht möglich, dass man man selbst ist." Trotzdem zieht sie ein positives Fazit aus der Erfahrung: "Es ist eine Reise gewesen, in der ich viel wieder über mich gelernt habe."

Dass Reality-TV nicht ihre ureigene Welt ist, macht Loona dabei ganz deutlich. "Ich kann das nicht. Aber hey, dafür bediene ich die andere Sparte", sagt sie zu Promiflash. Ihre eigentliche Heimat sei die Bühne: "Ich bewege mich natürlich in der Künstlerwelt auf Bühnen. Da kann ich meine Songs singen. Und das ist absolut meine Welt." Loona ist vor allem als Schlagersängerin bekannt und feierte mit ihrem Hit "Bailando" international Erfolge.

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Imago Loona beim Screening der neuen RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora

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ActionPress Loona, Sängerin

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Imago Loona performt bei der 90s Super Show in der Uber Arena Berlin, 21.02.2026