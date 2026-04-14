Jeannie Mais Tochter Monaco heilt unerwartete Wunden

Jeannie Mai (47) hat in einem Interview mit dem Magazin Mini offen darüber gesprochen, wie sehr die Mutterschaft ihr Leben verändert hat. Die 47-jährige Moderatorin ist Mutter der vierjährigen Monaco, die im Januar 2022 auf die Welt kam. Jeannie beschreibt, wie ihre Tochter sie zu einem einfühlsameren Menschen gemacht hat – und das empfindet sie heute als eine ihrer größten Stärken. "Ich bin widerstandsfähiger, als ich je wusste – und auch zärtlicher, als ich mir je erlaubt habe", sagte sie dem Magazin. "Monaco hat mich aufgebrochen. Sie hat mir gezeigt, dass Zärtlichkeit Stärke ist." Besonders bewegend war ihr Fazit: "Sie hat etwas in mir geheilt, von dem ich nicht einmal wusste, dass es der Heilung bedurfte."

Neben diesen persönlichen Einblicken sprach Jeannie auch über das Co-Parenting mit ihrem Ex-Mann Jeezy (48). Dabei sei für sie klar, was zählt: "Co-Parenting bedeutet für mich, Monaco über das eigene Ego zu stellen – jedes Mal." Besonders schwer falle ihr die Zeit, in der die Kleine bei ihrem Vater ist. "Es gibt Momente, in denen das Haus still ist und es sich anders anfühlt – wie eine Stille, die laut ist", erklärte sie. Ihr helfe es dann, die Zeit mit Dingen zu füllen, die ihr selbst guttun, um danach als bessere Version ihrer selbst zurückzukehren. Wenn Monaco wiederkommt, fühle sich das "jedes Mal wie der beste Tag meines Lebens" an.

Auch ihr Umgang mit dem Spagat zwischen Karriere und Mutterschaft hat sich verändert. Den Begriff "Balance" hat Jeannie bewusst aus ihrem Wortschatz gestrichen – stattdessen setzt sie auf "Integration". Manche Tage laufe es beruflich hervorragend, während sie als Mutter weniger präsent sei. An anderen Tagen sei sie ganz für Monaco da. "Ich gebe mir für beides Nachsicht", sagte sie. Was sie sich fest vorgenommen hat: Wenn sie mit ihrer Tochter zusammen ist, dann wirklich – Handy weg, Augen auf das Kind, Herz offen.

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Getty Images Jeannie Mai, TV-Persönlichkeit

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Instagram / thejeanniemai Jeannie Mai, TV-Persönlichkeit

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Backgrid / ActionPress Jeezy und Jeannie Mai, 2020