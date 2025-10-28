Selbstliebe: Darum ist Max Giesinger aktuell lieber Single

Max Giesinger (37) hat sich nach seiner letzten Beziehung dazu entschieden, bewusst eine Solo-Phase einzulegen. Im Gespräch mit Bettina Tietjen (65) bei "DAS! Rote Sofa" erklärte der Sänger, dass er sich derzeit auf die eigene Selbstfindung konzentrieren wolle. "Ich spüre schon den Wunsch, auch mal für ein paar Monate alleine zu sein und sich selbst mal richtig auszuhalten", gab er offen zu. Laut dem Musiker soll Selbstliebe der Schlüssel zu einer funktionierenden Beziehung sein. "Man muss sich selbst erstmal wieder so richtig doll lieben, bevor man wieder so eine funktionierende Beziehung führen kann." Doch Max zeigte sich auch optimistisch: Vielleicht tritt die nächste große Liebe ja schon bald in sein Leben ein – ob beim Eisessen, im Fitnessstudio oder sogar auf dem Roten Sofa.

Obwohl er momentan das Single-Dasein genießt, gibt Max zu, dass ihn seine letzte Beziehung stark geprägt hat. Wie er weiter erzählt, dachte er, er hätte die große Liebe gefunden, doch schließlich sei es daran gescheitert, dass er "die Beziehung so ein bisschen an die Wand gefahren" habe. Der Liebeskummer habe ihn jedoch kreativ gemacht, denn die intensiven Emotionen verarbeitete der Musiker in den Songs seines aktuellen Albums. Gleichzeitig scherzte er über die Möglichkeit von potenziellen neuen Bewerbungen: "Ich weiß nicht, wo die eintrudeln sollen." Seine Mutter, die sein Fan-Postfach verwaltet, habe bisher jedenfalls noch nichts Derartiges gemeldet.

Max ist nicht nur durch seine Musik bekannt, sondern auch für seinen lockeren Humor und nahbaren Charakter. In Interviews zeigt er sich gerne authentisch und spricht offen über seine Gefühle, was viele Fans an ihm schätzen. Privat scheint ihm seine Familie viel Halt zu geben: Die Unterstützung seiner Mutter bei der Fanpostverwaltung unterstreicht den engen Familienzusammenhalt. Ob der 37-Jährige bald wieder bereit sein wird für die Liebe oder die nächsten Monate ganz seiner Selbstfindung widmet, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass er sich nach neuen Erfahrungen und innerem Wachstum sehnt.

Getty Images Max Giesinger, Sänger

Getty Images Max Giesinger, Juni 2021

Getty Images Max Giesinger, November 2021