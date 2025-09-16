Darum möchte Max Giesinger bald eine lange Live-Pause machen

Max Giesinger (36) hat überraschende Pläne für die Zukunft. Der Sänger, der bald auf der "Menschen Tour" unterwegs ist, will nach Abschluss seiner Konzertverpflichtungen ab Sommer 2026 eine längere Auszeit einlegen. Im Gespräch mit Promiflash bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig erklärte er die Beweggründe hinter seiner Entscheidung: "Ich habe einfach mal Bock auf ein bisschen mehr Privatleben nach den letzten zehn Jahren. Das war ja schon eine ganz schöne Achterbahnfahrt." Der Musiker ließ durchblicken, dass ihn das ständige Unterwegssein und die zahllosen Live-Auftritte an die Grenzen gebracht haben.

Die Entscheidung für die Pause traf Max nicht leichtfertig, doch nach einem Jahrzehnt vollgepackt mit Shows und wohl auch mit der ein oder anderen Wiederholung desselben Ablaufs scheint er sich nach frischem Wind im Leben zu sehnen. "Unfassbar viele Shows und auch das Gefühl, alles jetzt schon mehrfach gesehen zu haben und tausendmal erlebt zu haben", so beschreibt der Sänger den Grund für sein momentanes Bedürfnis nach Veränderung. Die Pause möchte er dafür nutzen, neue Eindrücke zu sammeln und seinen Fokus auf andere Bereiche zu legen. Was genau er in der live-freien Zeit vorhat, hat er jedoch noch nicht verraten.

Für Max, der offen über seine Bindungsängste sprach, dürfte diese Pause auch eine Gelegenheit sein, sich intensiver mit seinem Privatleben auseinanderzusetzen. Der gebürtige Karlsruher, der mit Hits wie "80 Millionen" und "Legenden" große Erfolge feierte, durfte in den letzten Jahren die Höhen des Musikgeschäfts erleben, hatte aber wohl wenig Gelegenheit, persönlich zur Ruhe zu kommen. Dass er sich jetzt bewusst für eine Pause entscheidet, könnte ihm die Möglichkeit geben, Energie zu tanken und vielleicht sogar Inspiration für neue Musik zu finden – fernab der großen Bühnen und lautstarken Shows. Viele Fans dürften gespannt sein, wie er sich nach dieser Auszeit zurückmelden wird.

Getty Images Max Giesinger bei den MTV Europe Music Awards 2022

Getty Images Max Giesinger, Februar 2025

Getty Images Max Giesinger, Juni 2021