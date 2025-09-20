Nach Tour: Das hat Max Giesinger in seiner Pause geplant

Am Freitag sprach Max Giesinger (36) bei der Goldenen Henne in Leipzig offen über seine Zukunftspläne. Der Sänger wird demnächst mit seiner neuen Platte auf der "Menschen Tour" unterwegs sein und bis Sommer 2025 zahlreiche Bühnen bespielen. Danach jedoch plant er eine längere Auszeit von Live-Auftritten. Was er in dieser Pause so vorhat, verriet Max im Gespräch mit Promiflash: "Erst mal ist ein bisschen Herumreisen angesagt und Beachvolleyball-Camps." Auch eine kleine Weltreise steht auf seiner Wunschliste. Vor allem aber bedeutet ihm diese Pause eins: ein Leben ohne feste Termine.

Zunächst möchte Max jedoch einige Monate in seiner Heimat verbringen. "Ich glaube, erst mal so drei bis vier Monate in Deutschland abhängen, Familie besuchen", erklärte er. Diese Zeit plant er ganz flexibel, ohne feste Vorgaben. Dazu gehört auch, Momente mit seinen Freunden auszukosten: "Wenn man Lust hat, beim besten Buddy nochmal zwei Nächte dranzuhängen, dann macht man das." Mit dieser entspannten Haltung möchte der Musiker offenbar Abstand vom Tour-Alltag gewinnen und sich den kleinen Dingen des Lebens widmen.

Max Giesinger, der vor allem durch Hits wie "80 Millionen" bekannt wurde, gilt als bodenständig und familiennah. Trotz des Trubels seines Berufslebens betont er immer wieder, wie wichtig ihm ein enges Verhältnis zu seinen Liebsten ist. Schon in der Vergangenheit nutzte er kleinere Pausen, um Kraft zu tanken und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Die nun geplante Auszeit gibt ihm die Möglichkeit, sich wieder voll und ganz den Menschen zu widmen, die ihm privat am wichtigsten sind.

Max Giesinger, November 2024

Max Giesinger, Dezember 2022

Max Giesinger, Februar 2025