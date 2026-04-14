Nicole Kidman packt aus: Er war ihr schlimmster Filmkuss

Nicole Kidman (58) hat ganz offen über ihre unangenehmste Kuss-Erfahrung am Set gesprochen. Die Schauspielerin wurde im Podcast "Las Culturistas" direkt gefragt, mit welchem Kollegen sie vor der Kamera die schlechteste Erfahrung beim Küssen gemacht habe – und sie lieferte tatsächlich einen Namen. Ihr Kollege Alexander Skarsgård (49) sei ihr dabei besonders in Erinnerung geblieben, verriet Nicole. Bei den Dreharbeiten zur Serie "Big Little Lies" habe der Schauspieler vor einer gemeinsamen Liebesszene ein Falafel-Sandwich gegessen. Die Australierin sprach ihn darauf direkt an und wurde unmissverständlich deutlich: "Nein, nein, nein, Alex. Ich soll in dich verliebt sein und dich küssen – leg' das Falafel jetzt weg."

Für Nicole spielt am Set, besonders bei intimen Szenen, ein ganz bestimmter Faktor eine entscheidende Rolle. "Ich hasse schlechten Atem", stellte sie im Podcast klar. Das sei für sie ein absolutes Ausschlusskriterium – selbst das Aussehen eines Partners ändere daran nichts. Wenn jemand extrem attraktiv sei, aber mit schlechtem Atem auftauche, sei das sofort ein Problem für sie. "Kein Falafel mehr. Nicht bevor du jemanden küsst und nicht vor einer Liebesszene", lautete ihre eindringliche Warnung an Alexander. Die Schauspielerin vermutete, dass ihr Kollege seitdem nie wieder Falafel vor einer solchen Szene gegessen habe.

Aktuell ist Nicole beruflich weiterhin sehr beschäftigt. Sie spielt in der neuen Serie "Scarpetta" bei Prime Video die Gerichtsmedizinerin aus den Romanen von Patricia Cornwell und ist zugleich als Produzentin beteiligt. Privat scheinen sich die Wogen bei der vierfachen Mutter nach der Trennung von Keith Urban (58) zu glätten, während sogar schon neue Liebesgerüchte kursieren. Neben der Anekdote über Alexander verriet Nicole im Podcast übrigens auch, welcher Promi ihrer Meinung nach besonders gut riecht. Ihre Antwort fiel dabei ebenso eindeutig aus: Sängerin Rihanna (38).

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Getty Images Bei der Premiere von "Margo's Got Money Troubles" in New York, April 2026

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Getty Images Alexander Skarsgård, Schauspieler

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Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas