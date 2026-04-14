Traum: Florian Künstler zu Gast bei "Die Landarztpraxis"

Musiker Florian Künstler hat sich einen kleinen Traum erfüllt: Der Sänger ist in einer Gastrolle in der SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" zu sehen. In der heutigen Folge spielt er sich selbst und landet mit Halsproblemen in der Praxis. Für Florian ist es das erste Mal, dass er vor einer TV-Kamera steht – und das ausgerechnet in einer Serie, von der er bekennender Fan ist. Im Interview mit Magic Connection schwärmte er von dem Erlebnis: "Ich wollte immer Schauspieler werden und deshalb war es das Schönste der Welt."

Wie Florian verriet, kam der Gastauftritt durch einen eher ungewöhnlichen Weg zustande. Als er erfuhr, dass seine Musik im Trailer von "Die Landarztpraxis" verwendet wurde, schrieb er kurzerhand einen Kommentar auf Instagram: "Wann bekomme ich eine Gastrolle?" Kurz darauf folgte das Angebot der Produktion. Am Set drehte er mit den Schauspielern Oliver Frank, Fenja und Birgit Schneider. Besonders beeindruckt hat ihn dabei die Detailtreue der Kulisse: "Du denkst, du bist in der Welt drin. Die Arztpraxis sieht wirklich genauso aus wie eine Arztpraxis", erklärte er im Interview. Zudem habe er seinen Text noch mitgestalten dürfen, was ihn besonders gefreut habe.

Schauspiel ist für Florian nicht bloß ein netter Zeitvertreib, sondern neben der Musik seine zweite große Leidenschaft. Ob es ein weiteres Mal vor der Kamera geben wird, ließ er offen – schloss es aber keinesfalls aus: "Wenn die Landarztpraxis mich nochmal haben will, ich bin dabei", so der Musiker. Die aktuelle Folge "Wovor hast du Angst?" ist heute um 19 Uhr bei SAT.1 zu sehen und kann außerdem auf Joyn gestreamt werden.

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Sat.1 Florian Künstler zu Gast bei "Die Landarztpraxis"

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Sat.1 Florian Künstler in "Die Landarztpraxis"

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Imago Sänger Florian Künstler, Oktober 2025