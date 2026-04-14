Verspürte Loona Druck bei "Kampf der RealityAllstars"?

Loona (51) ist zurück im Reality-TV! Die Sängerin ist in der ersten Staffel von Kampf der RealityAllstars zu sehen – und bringt dabei jede Menge Erfahrung mit. Schließlich hat sie Kampf der Realitystars bereits einmal gewonnen. Bei der Premiere sprach sie mit Promiflash darüber, ob sie deshalb unter besonderem Druck stand. Ihre Antwort überrascht: Anfangs sei es für sie eher entspannt gewesen – doch das änderte sich schnell.

Im Gespräch schilderte die Sängerin, wie sich ihre Stimmung im Laufe der Dreharbeiten wandelte. "Ich war total gelassen und hab gedacht, ich bin doch nur hier, um ein bisschen Spaß zu haben, weil gewonnen habe ich ja schon", erzählte sie offen. Weil sie die Kulisse schon kannte, ging Loona zunächst davon aus, dass ihr das Format leichtfallen würde. "Dann habe ich aber trotzdem gedacht, ich habe hier damals auch einen Monat gewohnt. Das müsste mir doch einfach fallen. Da habe ich mich verschätzt, weil das war nicht so einfach", räumte der Realitystar ein. Die Konkurrenz beschreibt sie als extrem hart: "Es war wirklich eine Allstar-Edition mit den härtesten Granaten. Ich hab's mal 'Kampf der Cruelity' genannt. Da kannst du dir ja denken, was da abgegangen ist", berichtete sie weiter.

Emotional ganz spurlos ging die Rückkehr ins TV-Battle offenbar nicht an ihr vorbei. "Ein bisschen gelitten habe ich schon, muss ich sagen. Es kann auch nie so schön sein, als wenn man die ganze Geschichte gewinnt", fasste Loona ihre Gefühlslage zusammen. Nach den Dreharbeiten holte sie sich zu Hause ehrliche Worte von ihrer Tochter ab: "Als ich nach Hause gekommen bin, hat meine Tochter gesagt: 'Ich wollte dir das nicht sagen, aber das war ja natürlich von vornherein klar, dass du nicht wieder hättest gewinnen können.' Da verrate ich natürlich nichts, weil man weiß ja nicht, wie es ausgeht, aber es war eine spannende Reise."

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Getty Images Loona, Sängerin

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RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026

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Instagram / loonamjc Loona mit ihrer Tochter Saphira