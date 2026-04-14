"Wer wird Millionär?" schlägt Konkurrenz in der Primetime

Günther Jauch (69) hat mit seiner Quizshow Wer wird Millionär? am Montagabend die Konkurrenz der Privatsender klar auf die hinteren Plätze verwiesen. Die RTL-Sendung sicherte sich in der Primetime die Spitzenposition und erzielte bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 12,6 Prozent. Bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es sogar starke 14,1 Prozent. Insgesamt verfolgten 2,76 Millionen Zuschauer die aktuelle Ausgabe der Erfolgsshow.

Vielleicht lag der Erfolg der aktuellen Ausgabe auch daran, dass Günther endlich wieder einen Kandidaten bis zur Millionenfrage begleitete. Nach zweieinhalb Jahren schaffte es Tom Wollnik, ein Softwareentwickler aus Berlin, als Erster wieder bis an die Schwelle zum ganz großen Gewinn. Doch nicht nur in der Primetime konnte RTL punkten. Im kompletten Tagesvergleich lag der Kölner Sender ebenfalls vorn: Bei den 14- bis 59-Jährigen kam RTL auf einen Marktanteil von 10,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen auf 11,1 Prozent. Damit sicherte sich der Sender an diesem Tag auch insgesamt Platz eins bei den Privaten.

"Wer wird Millionär?" gehört seit seinem Start im Jahr 1999 zu den bekanntesten Quizformaten im deutschen Fernsehen. Günther moderiert die Sendung seit ihrer ersten Folge und ist damit untrennbar mit dem Format verbunden. Der Moderator ist aber nicht nur durch die Quizshow bekannt: Er war auch viele Jahre mit seiner Sendung "Stern TV" präsent und moderierte lange Zeit seine eigene Talkshow in der ARD. Privat ist er seit 1995 mit seiner Frau Thea Jauch verheiratet, mit der er vier Töchter hat.

Anzeige Anzeige

RTL Günther Jauch, November 2025

Anzeige Anzeige

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Günther Jauch, Moderator