Betont volksnah? Prinz Harry & Meghan setzen auf Linienflug

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben zu Beginn ihrer viertägigen Australien-Reise bewusst auf jeglichen Glamour verzichtet: Das royale Paar reiste ganz ohne Privatjet und bestieg stattdessen einen regulären Linienflug von Los Angeles nach Melbourne. Auf dem Qantas-Flug QF94 saßen die beiden in den Sitzen 3E und 3F – und das so unauffällig, dass die Mitreisenden das royale Paar kaum bemerkten. "Wir haben erst nach der Landung gemerkt, dass sie es waren", erzählte ein US-amerikanischer Mitreisender der australischen Zeitung The Age. Nach der Ankunft am Flughafen Tullamarine in Melbourne wurden Harry und Meghan dann von einem privaten Konvoi direkt vom Rollfeld abgeholt.

Der Besuch, der von Dienstag bis Freitag dauert und die Städte Melbourne, Canberra und Sydney umfasst, ist laut dem Büro des Paares privat finanziert. Im Mittelpunkt stehen laut einem offiziellen Statement "psychische Gesundheit, gesellschaftliche Resilienz sowie die Unterstützung von Veteranen und deren Familien". Daneben stehen aber auch kommerzielle Auftritte auf dem Programm: In Sydney wird Meghan bei einem "Girls' Weekend"-Event im Luxushotel InterContinental Coogee Beach sprechen – Tickets für die auf 300 Personen begrenzte Veranstaltung gibt es ab 1.600 Euro, VIP-Pakete mit einem Gruppenfoto mit der Herzogin für 1.920 Euro. Harry hält derweil am Donnerstag beim "InterEdge Summit" in Melbourne eine Rede zu Führung, psychosozialer Sicherheit und menschlicher Verbindung im Arbeitsumfeld. Konferenztickets kosten ab 600 Euro, Virtuell-Tickets für seinen Vortrag sind für 299 Euro erhältlich. Öffentliche Walkabouts sind bei dieser Reise nicht geplant, außerdem sind die beiden Kinder des Paares nicht mit nach Australien gereist.

Bereits kurz nach ihrer Ankunft in Melbourne hatten Harry und Meghan für einen emotionalen Moment gesorgt: Sie besuchten das Royal Children's Hospital, wo sie sich Zeit nahmen, um mit Patienten und deren Familien zu sprechen und Fotos zu machen. Besonders auffällig war dabei, wie viel Ruhe und Aufmerksamkeit sie den Kindern schenkten – immer wieder knieten sie sich auf Augenhöhe der kleinen Patienten und hörten ihnen aufmerksam zu. Damit erinnerten sie viele Beobachter an Prinzessin Diana (†36), die für ihre einfühlsamen und nahbaren Besuche in Krankenhäusern bekannt war. Auch für das Klinikpersonal nahmen sich die beiden Zeit und bedankten sich für deren tägliches Engagement – ein Auftritt, der einmal mehr zeigt, wie sehr Harry das Vermächtnis seiner Mutter weiterträgt.

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne