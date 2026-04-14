Wie Diana? Prinz Harry und Meghan besuchen Kinder in Klinik

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sind am 14. April in Australien gelandet – und haben gleich zu Beginn ihrer Reise für einen besonderen Moment gesorgt. Nach einem rund 15-stündigen Flug aus Los Angeles kamen die beiden gegen 6:30 Uhr morgens Ortszeit in Melbourne an. Der erste offizielle Stopp führte sie mittags zum Royal Children's Hospital in Melbourne, wo sie Patienten und ihre Familien im Foyer der Klinik trafen, Fotos machten und sich Zeit nahmen, mit Kindern und Eltern zu plaudern. Die zwölfjährige Patientin Novalie Morris schwärmte gegenüber dem Magazin People: "Ich habe ihnen Blumen gegeben, und sie haben mir Glück auf meinem Weg gewünscht."

Der Besuch im Royal Children's Hospital hat eine besondere Bedeutung: Bereits im Oktober 1985 statteten Harrys Eltern, der damalige Prinz Charles (77) und Prinzessin Diana (†36), der Klinik während einer Australien-Reise einen Besuch ab. Damals reisten sie anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Gründung des Bundesstaates Victoria – und als frischgebackene Eltern von Prinz William (43) und dem noch kleinen Harry. Auch Queen Elizabeth II. (†96) hatte die renommierte Kinderklinik zuvor besucht. Der Australienbesuch ist für Harry und Meghan der erste seit ihrer royalen Tour im Jahr 2018 und bereits ihr zweiter Arbeitsbesuch in diesem Jahr, nach einer Reise nach Jordanien im Februar.

Dass Harry die Arbeit seiner Mutter Diana als Herzensangelegenheit betrachtet, hat er bereits mehrfach öffentlich betont. Gegenüber People sagte er im Jahr 2022: "Ich ehre meine Mutter in allem, was ich tue. Ich bin der Sohn meiner Mutter." Und weiter: "Ich hoffe und glaube, dass alles, was ich tue, sie stolz macht. In den zwölf kurzen Jahren, in denen ich das Glück hatte, sie zu haben, sah und spürte ich die Energie und den Auftrieb, den sie daraus zog, anderen zu helfen – egal welchen Hintergrund, welche Erkrankung oder welchen Status sie hatten." Diana starb im August 1997 im Alter von 36 Jahren nach einem Autounfall in Paris.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

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ActionPress Prinzessin Diana in Saudi Arabien, 1986

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995