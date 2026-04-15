DSDS-Teilnehmerin Noemi erlitt Schlaganfall mit 20 Jahren

Mit nur 20 Jahren erlebte DSDS-Kandidatin Noemi einen Schicksalsschlag, der ihr Leben von Grund auf veränderte: Die damalige Studentin erlitt einen Schlaganfall. In der vierten Folge der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" berichtet die heute 23-Jährige der Jury von diesen schweren Jahren. "Der kam wirklich aus dem Nichts [...]. Ich hatte davor eine ganz schlimme Lungenentzündung und dann war der Moment, als wäre so ein Blitz eingeschlagen", erklärte sie. Jurorin Isi Glück (35) zeigte sich bereits bei Noemis Eintritt ins Casting-Studio begeistert – kurz darauf war die Stimmung eine ganz andere.

Die Folgen waren gravierend: "Ich hatte komplett meine Sinne nicht mehr unter Kontrolle." Zudem erlitt sie eine halbseitige Lähmung, die noch immer teilweise spürbar ist und ihr das Tanzen – ihre große Leidenschaft – lange unmöglich machte. Doch das Singen ließ sie nie los: "Das war das Einzige, was mich so ein bisschen am Leben gehalten hat." Besonders belastet haben sie die psychischen Folgen des Schlaganfalls, wie sie der Jury erzählt. Juror Bushido (47), der erfährt, dass Noemi aktuell keine Therapie macht, legt ihr eindringlich ans Herz, das zu ändern. "Glaub mir, für dich und für dein Leben und für dein Herz – das musst du machen", appelliert er. Der Rapper geht selbst seit Jahren offen mit seiner Therapie um und verrät: "Jetzt in der Mittagspause habe ich auch meine Therapiestunde, das musst du machen. Da darfst du auch keine Pause einlegen."

Die aktuelle Staffel von DSDS hält für die Zuschauer immer wieder emotionale Momente bereit. Zuletzt sorgte etwa Menowin Fröhlich (38) für eine Überraschung, als er eigentlich nur seine Tochter Jiepen Joelina zum Casting begleitete und am Ende selbst mit einem Recall-Ticket nach Hause ging. Für das Mädchen reichte es laut der Juroren nicht. "Du hast leider auch dieses Besondere nicht, was dein Papa hat und was ich immer so mochte", erklärte Dieter Bohlen (72).

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Noemi Stefaniak, DSDS-Kandidatin 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Noemi Stefaniak, DSDS-Kandidatin 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich und Jiepen, DSDS 2026

Anzeige