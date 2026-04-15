Forderung von Herzogin Meghan: Jackie O von Event verbannt

Herzogin Meghan (44) ist derzeit auf Australien-Tour und sorgt dabei offenbar schon im Vorfeld für Wirbel. Sie ist Stargast beim dreitägigen Luxus-Retreat "Her Best Life Retreat", das vom 17. bis 19. April im Intercontinental Hotel in Coogee in Sydney stattfindet. Veranstaltet wird das Event von der australischen Radiobekanntheit Jackie O Henderson (51) und ihrer Managerin Gemma O'Neill über deren gemeinsames Eventsunternehmen Besties. Doch laut einem Bericht des Magazins Woman's Day soll Jackie O nun ausgerechnet bei ihrem eigenen Event nicht auf die Bühne dürfen – auf ausdrücklichen Wunsch von Meghan.

Einem Insider zufolge habe die Herzogin darum gebeten, dass Gemma anstelle von Jackie O das Gespräch mit ihr führt. Der Grund: Meghan wolle nicht, dass die prominente Moderatorin ihr die Schau stiehlt. "Alles hängt von dieser Tour ab", wird die Quelle zitiert. Weiter heißt es: "Es geht um alles oder nichts, und Meghan möchte vermeiden, dass irgendetwas ihre Mission überschattet." Auch das laufende Gerichtsverfahren von Jackie gegen ihren früheren Arbeitgeber ARN soll laut dem Insider eine Rolle spielen. "Meghan mag Jackie wirklich, aber sie hat in ihrem eigenen Leben gerade zu viel los", so die Quelle, wie Daily Mail berichtet. Gemma selbst sprach in einem Update für ihre Follower begeistert von einem Telefonat mit Meghan: "Ich bin gerade erst aus dem Gespräch mit Meghan raus... Sie war so natürlich, so göttlich und so wunderschön."

Das Retreat verspricht Yoga, Klangtherapie, Meditation, einen Abend mit Discoatmosphäre sowie einen Kamin-Talk im Frage-und-Antwort-Format mit Meghan und ein Galadinner mit ihr. Für ein Standard-Ticket werden rund 1.680 Euro fällig, während VIP-Premium-Pakete mit mehr direktem Zugang zur Herzogin bis zu 2.785 Euro kosten. Rund 300 Gäste werden an den drei Veranstaltungstagen erwartet.

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Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

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Getty Images Jackie O, australische Moderatorin

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Getty Images Meghan, Herzogin von Sussex, bei den Champions for Children der Alliance for Children’s Rights in Beverly Hills