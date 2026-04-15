Meghans Auftritt in australischer Kochshow macht Fans wütend

Herzogin Meghan (44) sorgt mit einem TV-Auftritt in Australien jetzt für reichlich Gesprächsstoff: Die frühere Schauspielerin wird in der neuen Staffel von "MasterChef Australia" als Stargast in der berühmten Showküche erwartet. Der Sender Channel 10 verkündete die Neuigkeiten mit einem Instagram-Post, auf dem Meghan strahlend neben den Juroren Jean-Christophe Novelli, Poh Ling Yeow und Sofia Levin posiert. "Wir begrüßen einen GANZ besonderen Gast in der MasterChef-Küche", heißt es dort begeistert. Während der Sender sich über den prominenten Besuch freut, fällt die Reaktion im Netz laut Daily Mail deutlich kritischer aus.

Statt Vorfreude gibt es auf Instagram zahlreiche wütende Kommentare. "Warum macht man seine Show nicht nur in Australien, sondern auch im Rest der Welt zur Lachnummer? Da geht eure Glaubwürdigkeit komplett den Bach runter", schimpft ein User unter dem Beitrag. Ein weiterer Fan kündigt an, die Ausstrahlung zu boykottieren: "Ich schalte die Show ab, bevor die Staffel überhaupt startet!" Mehrere Nutzer fragen zudem, warum ausgerechnet die Herzogin eingeladen wurde, da sie keine Profiköchin sei. "Sie ist kein Meisterkoch, geschweige denn ein Meister irgendeiner anderen Sache!!! Nein danke", wetterte ein Nutzer laut Daily Mail. Neben der Kritik finden sich aber auch vereinzelte positive Stimmen in den Kommentaren: "Oh mein Gott! Das ist ja so aufregend!", freut sich ein Fan.

Seit ihrem Rückzug aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie stehen Meghan und Ehemann Prinz Harry (41) regelmäßig im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Bereits im Vorfeld ihrer Australien-Reise geriet das Paar in die Kritik, nachdem eine Petition gefordert hatte, keine öffentlichen Gelder für ihre Sicherheit zu verwenden. Kurz darauf wurde jedoch klargestellt, dass die Reise des Paars privat finanziert wurde und keine Steuergelder betroffen sind. Nun bleibt abzuwarten, wie Meghans Auftritt in der Kochshow tatsächlich beim Publikum ankommen wird.

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Imago Herzogin Meghan, 2025.

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Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne