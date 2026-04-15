"Menschlich Müll": Martin Angelo rechnet mit Sam Dylan ab

Bei der Premiere von Kampf der RealityAllstars hat Martin Angelo (32) kein gutes Haar an seinem Realitykollegen Sam Dylan (35) gelassen. Im Promiflash-Interview stellte der Realitystar unmissverständlich klar, auf wessen Seite er im Streit zwischen Sam und Georgina Fleur (36) steht – und nutzte die Gelegenheit, um mit seinem ehemaligen Bekannten grundsätzlich abzurechnen. Für Martin ist die Sache eindeutig: "Ich bin ganz klar auf ihrer Seite, weil ich mit Sam festgestellt habe, dass er ein sehr illoyaler Mensch ist und man ihm einfach nicht vertrauen kann."

Die Worte des 32-Jährigen waren dabei alles andere als diplomatisch. "Er wird jedem Menschen das Messer in den Rücken rammen, sobald er die Möglichkeit dazu hat. Das hat er bei mir getan, deswegen ist er für mich menschlich gesehen einfach nur Müll. Deshalb wünsche ich ihm nichts Gutes", so Martin gegenüber Promiflash. Als Auslöser für den Bruch zwischen den beiden nannte er Äußerungen, die Sam auf seiner Livetour gemacht hatte. Er hatte dort erwähnt, dass es bei Promis unter Palmen seiner Meinung nach einen "billigen Abklatsch" von ihm gäbe – gemeint fühlte sich Martin. Der konterte prompt mit einem Seitenhieb: "Mäuschen, hast du mal in deinen Kleiderschrank geschaut und in meinen? Ich glaube, ein billiger Abklatsch sieht ein bisschen anders aus. Menschen haben Geschmack – du hast keinen. Du kaufst vielleicht bei Temu ein, was nicht verwerflich ist, aber dann solltest du dich nicht so anstellen, als wärst du sonst wer, denn das bist du einfach nicht."

Martin ist der Meinung, dass man Sam nicht vertrauen kann. Das sieht auch Georgina so, die fest davon überzeugt ist, dass ihr einstiger bester Freund ihre damalige Schwangerschaft öffentlich gemacht habe. Sam behauptet jedoch, damit überhaupt nicht zu tun gehabt zu haben, da er von ihrer Schwangerschaft überhaupt nichts gewusst habe. Aktuell sind die Streithähne wieder gemeinsam bei "Kampf der RealityAllstars" zu sehen.

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IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / STAR-MEDIA Collage: Martin Angelo und Sam Dylan

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Imago Martin Angelo bei der Premiere von "Promis unter Palmen"

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Promiflash Sam Dylan und Georgina Fleur, Reality-Persönlichkeiten