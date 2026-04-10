Laut Sam: KDRS-Allstars-Beef mit Georgina war viel schlimmer

Der Streit zwischen Sam Dylan (35) und Georgina Fleur (36) in der Auftaktfolge von "Kampf der RealityAllstars" hat bereits für reichlich Gesprächsstoff gesorgt – doch laut Sam war das, was die Zuschauer zu sehen bekamen, nur ein Bruchteil der tatsächlichen Auseinandersetzung. Im Promiflash-Interview ließ der Realitystar kein gutes Haar an der Darstellung des Konflikts und behauptete, dass der echte Streit noch deutlich heftiger war als in der Sendung gezeigt: "Was ich eigentlich schade finde, ist, dass es viel, viel krasser war als das, was man gesehen hat. Da sind wirklich 60 Prozent rausgeflogen."

Er ist der Überzeugung, dass Georgina durch den Schnitt glimpflicher wegkam, als sie es verdient hätte: "Gut, man kann nicht immer alles zeigen, aber ich finde, da wollte man Georgina ein bisschen besser darstellen, als es gewesen ist." Besonders stört ihn, dass die Zuschauer nicht gehört haben, was Georgina ihm gegenüber tatsächlich gesagt haben soll. "Man sieht mich ja rausgehen und wie bei mir was gepiepst wird, und ich wiederhole aber nur das, was sie gesagt hat", behauptete Sam gegenüber Promiflash und führte aus: "Und wenn da Worte fallen wie H-Sohn und noch schlimmere Dinge, dann finde ich, hätte man das auch zeigen müssen, wie sie auch wirklich war."

Zwischen den beiden ehemaligen Freunden war die Stimmung bereits angespannt, bevor es zum offenen Streit kam. Schon bei Georginas Ankunft am Starstrand reagierte Sam alles andere als erfreut und auch sie machte aus ihrer Abneigung keinen Hehl. Ausgangspunkt des Zerwürfnisses war die Frage, wer ein bestimmtes Bett belegen darf – Georgina beanspruchte das Bett, das sie bereits in ihrer Staffel vor sechs Jahren hatte, doch Sam hatte es sich schon reserviert.

Anzeige Anzeige

Promiflash Georgina Fleur und Sam Dylan in Heidelberg

Anzeige Anzeige

Imago Sam Dylan bei der Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" am 08.04.2026 in Köln

Anzeige Anzeige

RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026