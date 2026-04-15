Prinz Harry erhielt ein klares Ultimatum von Queen Elizabeth

Prinz Harry (41) hoffte noch auf eine Lösung mit seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (†96), als er und seine Frau Herzogin Meghan (44) Ende 2019 von London nach Kanada flohen. Wie der royale Autor Hugo Vickers in seinem neuen Buch "Queen Elizabeth II." enthüllt, war der Herzog von Sussex nach seiner Rückkehr nach England "begierig darauf, einen Weg nach vorn mit der Queen zu besprechen". Harry wünschte sich eine Halb-halb-Regelung, bei der er sich selbst finanzieren, aber trotzdem noch für die königliche Familie arbeiten könnte. Zu Beginn des Jahres 2020 kamen die drei Privatsekretäre Sir Edward Young, Sir Clive Alderton und Simon Case auf dem Anwesen Sandringham zusammen und arbeiteten einen Vorschlag aus.

Bei dem Treffen in Sandringham wurde dem Prinzen laut Vickers eine klare Ansage gemacht: "Prinz Harry ging zu dem Treffen nach Sandringham und es wurde ihm gesagt, dass es entweder ganz oder gar nicht sei. Er kehrte nach Kanada zurück – widerwillig draußen", schreibt der Autor. Im Januar 2020 gaben die Sussexes schließlich bekannt, dass sie ihre offiziellen Rollen als arbeitende Royals niederlegen würden. Drei Monate später zogen Harry und Meghan vollständig nach Kalifornien und ließen ihr von der Queen geschenktes Haus Frogmore Cottage hinter sich. Nachdem Harry 2023 seine mit brisanten Enthüllungen gefüllten Memoiren "Spare" veröffentlicht hatte, wurden die beiden aufgefordert, das Cottage offiziell zu räumen. Vickers gilt als langjähriger Kenner des britischen Hofes und enger Beobachter der Windsors. Sein Buch beleuchtet nicht nur den Megxit selbst, sondern auch die emotionale Belastung, die dieser Schritt für Elizabeth bedeutete. Der Autor schreibt, man dürfe "den Schmerz, den die Sussexes der Queen in den letzten Jahren ihres Lebens bereitet haben, nicht unterschätzen."

Vor dem Tod der Königin unternahm das Paar im Juni 2022 eine letzte Reise nach London, um ihre Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) zu ihrer Urgroßmutter zu bringen und damit ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Wie der königliche Biograf Robert Hardman in seiner neuen Biografie "Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story." berichtet, wollte die Queen, dass alle ihre Urenkel in jenem Sommer nach Balmoral kommen. "Sie wollte sicherstellen, dass sie alle eine wirklich glückliche Erinnerung an sie haben", behauptet ein Freund der Familie in dem Buch. Das letzte Mal, dass die Sussexes – die weitgehend entfremdet von mehreren Mitgliedern der königlichen Familie sind – öffentlich in Windsor gesehen wurden, war bei der Trauerfeier für Queen Elizabeth im September 2022.

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Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Harry, 2018

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Getty Images Prinz Harry verlässt den High Court nach dem Verfahren gegen Associated Newspapers, Januar 2026

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Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace, 2018