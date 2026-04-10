Queen weigerte sich, alleine mit Prinz Harry zu telefonieren

Queen Elizabeth II. (†96) weigerte sich nach Prinz Harrys (41) Ausstieg aus dem royalen Leben im Jahr 2020, Telefonate mit ihrem Enkel ohne eine Zeugin entgegenzunehmen. Das behauptet Autor Hugo Vickers, ein langjähriger Freund der Royals, in seinem neuen Buch "Queen Elizabeth II: A Personal History". Nachdem Harry und seine Frau Meghan Markle (44) das skandalöse Interview mit Oprah Winfrey (72) gegeben hatten und der Prinz mit der Arbeit an seinen Enthüllungsmemoiren "Spare" begonnen hatte, bat die verstorbene Monarchin stets ihre Hofdame, während der Anrufe bei ihr zu bleiben. "Der Kummer, den die Sussexes der Queen in den letzten Jahren ihres Lebens bereitet haben, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden", schreibt Vickers über Harry und Meghan in dem Werk.

Laut Informationen, die dem Portal Page Six vorliegen, verhielt sich die Queen während der Telefonate mit ihrem Enkel "einsilbig" und gab hauptsächlich Ein-Wort-Antworten wie "Ja" und "Nein". Die Monarchin wollte "eine Art Schutz" und hielt ihre Hofdame bei den Anrufen in ihrer Nähe, um "moralische Unterstützung und Schutz zu bekommen und sicherzustellen, dass es eine Aufzeichnung dessen gab, was gesagt wurde", erklärte ein gut platzierter Palast-Insider. Auch bei dem ersten Treffen mit ihrer Urenkelin Prinzessin Lilibet (4) während der Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum im Juni 2022 in Frogmore Cottage bestand die Queen darauf, dass eine Hofdame anwesend war. Einen Fotografen, den das Paar mitbringen wollte, um den Moment festzuhalten, lehnte sie jedoch ab.

Die Beziehung zwischen der Queen und Harry hatte sich nach seinem Umzug nach Kalifornien im Jahr 2020 deutlich verschlechtert. Nachdem seine Großmutter seinen Plan, "halb drinnen, halb draußen" als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie zu fungieren, vereitelt hatte, verdiente Harry Millionen mit dem Verkauf von Geschichten aus seinem Leben als jüngster Sohn von König Charles (77) und Prinzessin Diana (†36). Die Queen war offenbar enttäuscht von der Entscheidung ihres Enkels und sagte laut Vickers zu einem Freund: "Und jetzt hat Harry sich dagegen entschieden, und wofür? Um ein Betreuer für Archie zu sein?" Das neue Buch des Autors, das am 8. April in Großbritannien erscheint, enthüllt auch, dass die verstorbene Monarchin Harry geraten hatte, vor einer Heirat mit Meghan, einer ehemaligen Schauspielerin und geschiedenen Frau, ein Jahr zu warten. Harry folgte diesem Rat jedoch nicht und heiratete Meghan im Mai 2018 in einer aufwendigen Zeremonie.

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Getty Images Prinz Harry und Queen Elizabeth II. im Jahr 2018

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Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und die Queen im Juni 2018

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Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Harry