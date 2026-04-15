Taylor Momsen ist nach giftigem Spinnenbiss im Krankenhaus

Ausgerechnet mitten auf der "Power Up"-Tour mit AC/DC hat es Taylor Momsen (32) erwischt: Die Sängerin und Gossip Girl-Darstellerin landete nach einem Biss einer Giftspinne im Krankenhaus. Der Biss erfolgte bereits fast eine Woche vor ihrer Krankenhauseinweisung, als eine Spinne ihrer Aussage nach ein ganzes Stück aus ihrem Bein herausgebissen hatte. Danach zog sich ein Ausschlag bis zur Wade hoch – ein Anblick, den Taylor auch gleich auf Instagram mit ihren Fans teilte. Doch die 32-Jährige ließ sich dadurch nicht aus der Bahn werfen und kündigte direkt an, trotz des Krankenhausaufenthalts am nächsten Tag wieder auf der Bühne zu stehen.

"Heute Krankenhaus, morgen Show", schrieb Taylor am 14. April in einem Instagram-Post und ergänzte: "Giftige Spinnen sind nicht zu empfehlen, aber die Show muss weitergehen – bis morgen, Mexiko City!" Das Gift habe ihrem Körper zwar zugesetzt, wie sie ebenfalls schrieb, dennoch behielt die Sängerin ihren Humor. Bereits am 9. April hatte sie sich in einem Social-Media-Post über das Pech lustig gemacht: "Es wäre keine AC/DC-Tour, wenn ich nicht gebissen würde. Fügen wir es der Liste hinzu! Spider Woman? Batgirl?"

Der Vergleich mit Batgirl kommt nicht von ungefähr: Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren biss Taylor während eines Konzerts in Spanien eine Fledermaus ins Bein. Das Tier hatte sich mitten in ihrer Bühnenperformance an ihr festgebissen, woraufhin Taylor ihr Publikum um Hilfe bat. "Da ist gerade eine verdammte Fledermaus an meinem Bein", rief sie damals ins Mikrofon. Nachdem ein Bühnenhelfer das Tier entfernt hatte, konnte sie die Show fortsetzen – musste im Anschluss aber wegen des Bisses zwei Wochen lang Tollwutimpfungen über sich ergehen lassen. Das Krankenhauspersonal taufte sie damals laut E! Entertainment "Batgirl", nachdem der Vorfall in den lokalen Nachrichten aufgetaucht war.

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Getty Images Taylor Momsen bei den MTV Video Music Awards 2025

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Instagram / taylormomsen Taylor Momsens Bein, April 2026

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Getty Images Taylor Momsen bei der Fashion Week, September 2024