"Angst": Schießt Christian Wolf hier gegen Ex Antonia Elena?

Christian Wolf (30) meldet sich mit einem ernsten Video bei seinen Fans auf TikTok. In dem Video mit dem Titel "Ich hab wirklich Angst..." spricht er mit kryptischen Worten über das Fehlverhalten einer Person, die er namentlich nicht nennt. "Kennt ihr solche Situationen, wo man wirklich eine lange Zeit nichts sagt, weil man das Gefühl hat, man muss der Schlauere sein und nachgeben?", fragt er. Der Unternehmer schildert, wie er versucht hat, sich von besagtem Menschen fernzuhalten – und dafür auch "sehr traurige" Konsequenzen in Kauf genommen hat. Er beschreibt das Verhalten dieser Person mit den Worten: "Als ob man sich aufdrängen will, als ob man einfach nicht abschließen kann." "Irgendwann kann man eine Person nicht mehr ignorieren, die die ganze Zeit versucht, einem zu schaden", schließt er das mysteriöse Statement ab.

Seine Fans auf Social Media ahnen schnell, um wen es sich handeln könnte: seine Ex Antonia Elena (33). Sie hatte am Vortag in mehreren Clips auf TikTok indirekt gegen Christian gestichelt. Die Influencerin nannte seinen Namen zwar ebenfalls nicht, nahm allerdings eine Verhaltensweise aufs Korn, für die Christian bekannt ist – er nimmt Produkte seiner Marke, darunter Light-Saucen und kalorienfreie Getränkesirups, gerne mit ins Restaurant und pimpt damit das Essen dort. Dieses Verhalten empfiehlt er auch seinen Fans. "Wie würde das aussehen, wenn wir das alle machen?", fragte sie sich und sprach von einem gestörten Verhältnis zum Essen. Antonia kritisierte auch das Konsumverhalten, das im Zusammenhang mit dem von Christian gegründeten Unternehmen More Nutrition oft propagiert wird. Gleichzeitig betonte sie jedoch, selbst Fan von den Produkten und der Marke zu sein – man solle es eben nur nicht übertreiben.

Die Fans in der Kommentarspalte von Christians TikTok sind gespaltener Meinung, was den mutmaßlich wieder aufflammenden Zwist zwischen den beiden Ex-Partnern und Eltern eines gemeinsamen Sohnes angeht. Viele empfinden Antonias Videos als total harmlos. "Aber sie hat doch gar nichts Schlimmes gesagt...", schreibt ein User, ein anderer findet: "Antonia hat doch einfach recht." Ein anderer ist sich sicher: "Antonia will durch ihn Aufmerksamkeit." Ein weiterer Nutzer unterstellt Antonia sogar, das Timing ihrer kritischen Videos bewusst gewählt zu haben: Sie habe extra an diesem Tag gegen Christian geschossen, um an dem Geburtstag seiner Verlobten Romina Palm (27) die Stimmung zu drücken.

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ActionPress, Imago Collage: Christian Wolf, Antonia Elena

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Imago Christian Wolf beim OMR Festival 2025 in Hamburg

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin