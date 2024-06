Taylor Momsen wird während Konzert von Fledermaus gebissen!

Taylor Momsen (30) lässt sich auf der Bühne offenbar durch nichts aus der Ruhe bringen – auch nicht von einer Tierattacke. Aktuell tourt die Sängerin mit ihrer Band The Pretty Reckless und AC/DC durch Europa. Bei einem Konzert in Sevilla vergangene Woche kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Während ihres Auftritts flog plötzlich eine Fledermaus auf die Bühne und hängte sich an Taylors Bein. Sie bemerkte es zunächst scheinbar nicht einmal, bis ihre Fans sie lautstark darauf aufmerksam machten. Die Frontfrau teilte nun eine Videoaufnahme davon auf Instagram – sie nennt es einen "Rock-and-Roll-Moment". Was zunächst aber erst einmal ziemlich lustig aussieht, endete gar nicht so ungefährlich: "Er war niedlich, aber ja, er hat mich gebissen. Also Tollwutimpfungen für die nächsten zwei Wochen", schreibt die Blondine zu dem Video.

Die Interpretin selbst scheint es aber mit Humor zu nehmen, von welchem Rocksong sich das Tier angezogen fühlte: "Ausgerechnet während 'Witches Burn' flog eine Fledermaus auf mich zu und klammerte sich an mein Bein." Die Fans der 30-Jährigen sind offenbar absolut begeistert von dieser kuriosen Aufnahme. "Ich wäre ausgeflippt! Du hast das so gut gemacht!", schreibt ein Follower, während ein anderer kommentiert: "Das ist eindeutig eines der coolsten Dinge, die je auf der Bühne passiert sind. Besonders während dieses Lieds!" In dem Beitrag bedankt sich Taylor auch bei den Mitarbeitern des Krankenhauses, von denen sie nach dem Biss versorgt worden sei – von ihnen habe sie nun auch den Spitznamen "Batgirl" bekommen, was übersetzt Fledermausmädchen heißt.

Ihr neuer Kosename scheint der ehemaligen Schauspielerin gut zu gefallen – und auch zu ihrem Image zu passen. Bereits seit vielen Jahren hat die junge Frau wohl nicht mehr viel mit ihrer frühen Teenie-Rolle der Jenny Humphrey in der Erfolgsserie Gossip Girl zu tun. Spätestens seit der Gründung ihrer Rockband im Jahr 2009 zeigt sich Taylor meist in punkigen Klamotten und mit dunklem Augen-Make-up. Auch wenn sie parallel noch zwei weitere Jahre Teil des Serien-Casts war, habe ihr Herz schon längst für die Musik geschlagen. In einem Interview mit Bild verriet sie bereits vor einigen Jahren: "Hätte mir jemand schon eher einen Plattenvertrag angeboten, hätte ich auf der Stelle gekündigt."

Getty Images Taylor Momsen, "Gossip Girl"-Darstellerin

Taylor Momsen als Jenny Humphrey in "Gossip Girl"

