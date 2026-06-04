Geld futsch: "Prominent getrennt"-Stars versagen im Spiel

In der sechsten Folge Prominent getrennt wird es für die Kandidaten richtig bitter: In einem Gruppenspiel kämpfen die Teilnehmer in zwei Teams um den Erhalt ihrer Gewinnsumme – doch am Ende ist ein Großteil des Geldes weg. In der bekannten Challenge "Brett-à-Porter" müssen die Realitystars die Bälle mithilfe von Brettern in Zielbehälter rollen, ohne dass diese den Boden berühren. In Gruppe eins treten Vanessa Brahimi, Mou Naksh, Jakob Morgenstern, Tessa Bergmeier (36), Aleks Petrovic (35) und Bianca Eigenfeld (25) an und verteidigen die ersten 19.600 Euro. Doch es läuft vor allem für Vanessa alles andere als rund – und genau das sorgt direkt für mächtig Ärger unter ihren Mitspielern.

Aleks rechnet nach dem Spiel deutlich mit der Kandidatin ab. "Nessi ist alles andere als teamfähig. Das war eine absolute Selbstdarstellungsnummer. Sie hat nur hysterisch rumgeschrien. [...] Das ist eine absolute Katastrophe. Dann macht sie nicht mal ihren Job richtig", wettert er. Auch Jakob findet klare Worte für ihren Auftritt: "Nessi hat das völlig fertig gemacht. Die hat ja völlig die Fassung verloren." Doch nicht nur Vanessa gerät in die Kritik. Tessa schimpft außerdem über Mou: "Der hat das Spiel gar nicht gecheckt." Das Ergebnis für die erste Gruppe fiel entsprechend ernüchternd aus: Statt 19.600 Euro zu sichern, rettet das Team nur 100 Euro – 19.500 Euro sind damit verloren.

Danach ist Gruppe zwei an der Reihe. Für das Team kämpfen Vivien Tzouvaras, Samira (29) und Yasin Cilingir (35), Vanessa Nwattu (26), Richard Sternberg und Joshi Josh um weitere 19.600 Euro. Doch auch sie tun sich schwer: Am Ende kann die Gruppe lediglich 600 Euro retten und verliert damit 19.000 Euro. Insgesamt verspielen die Kandidaten in der Challenge somit satte 38.500 Euro. Zurück in der Villa sorgt das Ergebnis für Fassungslosigkeit. Während die Mitglieder von Gruppe eins noch applaudieren, weil die zweite Gruppe zumindest 600 Euro sichern konnte, kann Yasin die Reaktion kaum nachvollziehen. "Schockmoment", fasst er seine Gefühlslage zusammen und ergänzt: "38.500 Euro haben wir gegen die Wand gesetzt und oben applaudiert man."

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RTL "Prominent getrennt"-Paare 2026

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RTL Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"

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RTL Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"