"Unser Moment": Roland Kaiser macht große Ankündigung

Roland Kaiser (73) hat große Pläne für das kommende Jahr: Der Schlagersänger wird im Frühjahr 2027 mit seiner Hallentournee unter dem Titel "Unser Moment" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz touren. Das gab der Konzertveranstalter Semmel Concerts bekannt. Die Tour startet am 1. April 2027 in der ÖVB-Arena in Bremen und endet am 6. Mai 2027 in der Uber Arena in Berlin – ausgerechnet in seiner Geburtsstadt. Insgesamt umfasst das Programm 16 Konzertabende. Besonders gefragt ist Roland offenbar in Leipzig: Dort stehen gleich zwei aufeinanderfolgende Abende auf dem Spielplan, am 16. und 17. April. Das Besondere an der geplanten Produktion: Es handelt sich um ein vollständig neu entwickeltes Show-Konzept. Die Ankündigung kommt zudem kurz vor Rolands Sommer-Open-Airs in diesem Jahr.

Ab dem 21. April 2026 gibt es für registrierte Nutzer auf der Website von Semmel Concerts einen exklusiven Presale. Der allgemeine Vorverkauf über Eventim folgt am 22. April um 12 Uhr, ab dem 24. April sind Karten dann an allen gängigen Vorverkaufsstellen erhältlich. "Ich freue mich darauf, meine Fans wieder in den großen Hallen zu treffen und gemeinsam einen besonderen Abend zu erleben", erklärt Roland. Auch was das musikalische Programm angeht, zeigte sich Roland enthusiastisch: "Die neuen Songs, die großen Klassiker und die besondere Atmosphäre unserer Hallenproduktion treiben mich unglaublich an", so der Künstler. Doch das war noch nicht alles: Ein Kinofilm über sein Leben ist in Planung, wie er auf Instagram bestätigte. "Roland" soll den Lebensweg des Musikers vom Westberliner Findelkind bis hin zu einer der bekanntesten und gesellschaftlich engagiertesten Persönlichkeiten der deutschen Musikszene nachzeichnen. Bereits 2025 lief der Dokumentarfilm "50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik" erfolgreich in den Kinos.

Mit Songs wie "Dich zu lieben", "Joanna" oder "Santa Maria" schrieb Roland Musikgeschichte und verkaufte Millionen Tonträger. Seit seinem Debüt in den 1970er-Jahren füllte er kontinuierlich die größten Hallen des Landes. Auch gesundheitliche Rückschläge – 2010 unterzog er sich einer Lungentransplantation – konnten seiner Karriere nichts anhaben. Sein Comeback nach der schweren Operation gilt in der deutschen Unterhaltungsbranche als eine der bewegendsten Rückkehrgeschichten überhaupt. Bis heute zählt er zu den meistgebuchten Live-Künstlern im deutschsprachigen Raum – und zeigt keinerlei Anzeichen, kürzertreten zu wollen.

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Imago Roland Kaiser beim Open-Air-Konzert in der Waldbühne Berlin am 16. August 2025

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Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser, September 2025

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Imago Roland Kaiser, 2022