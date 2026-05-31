Kostja Ullmann besucht Deutschen Filmpreis mit neuem Look

Beim Deutschen Filmpreis, der die besten Leistungen des vergangenen Jahres mit der Lola ehrt, zog vor allem ein Auftritt die Aufmerksamkeit vieler Gäste auf sich: Kostja Ullmann (42) präsentierte sich mit einem deutlich veränderten Erscheinungsbild. Der Schauspieler, den viele Zuschauer seit Jahren mit seinem markanten Look verbinden, überraschte auf dem roten Teppich mit einer neuen Frisur und wirkte dadurch fast wie eine andere Person. Zahlreiche Fotografen hielten den Moment fest, während Fans in sozialen Netzwerken über die Verwandlung diskutierten. Im Gespräch mit RTL erklärte der Filmstar, was hinter diesem radikalen Umstyling steckt.

Für eine Rolle seien ihm zunächst blonde Strähnen verpasst worden, die ihn anschließend auf neue Ideen gebracht hätten, so Kostja. Nach Abschluss der Arbeiten stand für ihn die Entscheidung an, wie es mit dem ungewohnten Look weitergehen soll. "Was mache ich? Alles abrasieren oder rauswachsen lassen? Und dann dachte ich: Ach komm, ich bin oft so fremdbestimmt durch meinen Beruf und habe jetzt gerade mal zwei Monate Pause, bis es wieder weitergeht", erklärte der Schauspieler. Deshalb lautete seine Anweisung im Friseursalon eindeutig: Die Haare sollten komplett blond werden. Der helle Stil passe aus seiner Sicht ideal zur warmen Jahreszeit und harmonierte zudem mit seinem Outfit – einem hellen Anzug – beim Deutschen Filmpreis.

Dass der Schauspieler Lust auf Veränderungen und optische Experimente hat, zeigte er in der Vergangenheit schon öfter. Auf Social Media präsentiert sich Kostja immer wieder mit augenzwinkernden Einblicken hinter die Kulissen seines Berufslebens und scheut sich nicht davor, auch mal ungewohnte Seiten zu zeigen. Schon zuvor spielte er dort mit seinem Image und bewies Humor, wenn es um seinen Körper und sein Aussehen ging. In seiner Story präsentierte er sich in Unterwäsche und mit schwarzen Augenpads. Auch bei öffentlichen Auftritten setzt der Hamburger gerne modische Akzente und verlässt den klassischen Anzug-Look zugunsten moderner Schnitte oder auffälliger Stylingdetails. Seine aktuelle Haarfarbe reiht sich nun in diese Reihe von Typveränderungen ein und zeigt einmal mehr, wie wandelbar der beliebte Filmschauspieler auch abseits der Leinwand ist.

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Getty Images Kostja Ullmann bei den 76. Deutschen Filmpreisen im Palais am Funkturm in Berlin

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Getty Images Kostja Ullmann, Aylin Tezel und Jerry Hoffmann bei den 76. Deutschen Filmpreisen im Palais am Funkturm in Berlin

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Instagram / kostjaullmann_official Schauspieler Kostja Ullmann, September 2025