Wünscht sich Suki Waterhouse weiteren Nachwuchs mit Rob?

Suki Waterhouse (34) kann sich offenbar gut vorstellen, ihre Familie mit Verlobtem Robert Pattinson (40) weiter zu vergrößern. In einem Interview mit Variety sprach die 34-Jährige über ihr kommendes Album "Loveland", aber auch über ihr Leben als Mutter. Dabei machte sie deutlich, dass sie noch nicht fertig mit der Familienplanung ist: "Ich denke, ich bin auf lange Sicht dabei. Ich möchte einfach weiter kreativ sein und vielleicht eine größere Familie haben ... so maximal zwei weitere Kinder. Das wäre schön."

Ihre erste Schwangerschaft hatte Suki im November 2023 während eines Auftritts auf der Bühne bekannt gegeben, danach zeigte sie sich bei mehreren Red-Carpet-Events immer wieder stolz mit Babybauch. Die Geburt ihrer Tochter im Frühjahr 2024 wurde dann zunächst von der Daily Mail publik gemacht, nachdem Suki und Robert bei einem Spaziergang mit pinkem Kinderwagen in Los Angeles fotografiert worden waren. Robert schwärmte kürzlich, wie sehr ihn die Vaterschaft verändert hat. Für sein Filmprojekt "Die My Love", in dem er an der Seite von Jennifer Lawrence (35) ein frischgebackenes Elternpaar spielt, konnte er sogar aus dem eigenen Leben schöpfen: Die Geburt seiner Tochter fiel zeitlich fast mit den Dreharbeiten zusammen. "Man weiß nicht, wie man es richtig macht. Man kann nur sein Bestes geben", sagte er ehrlich gegenüber dem Magazin People.

In der US-Show "Jimmy Kimmel Live" berichtete der Schauspieler, dass seine Tochter ihn im Trailer zu "Dune: Part Three" sofort erkannt habe – obwohl er darin als Bösewicht Scytale kaum wiederzuerkennen ist. Suki wiederum bezeichnete ihren kleinen Schatz als "einfach wunderbar". Die Familie macht sich nichts mehr aus dem großen Hollywoodtrubel und lebt heute recht zurückgezogen. Während Robert regelmäßig auf der Leinwand zu sehen ist, kehrt Suki mit neuen Songs zurück. Dafür arbeitete sie unter anderem mit dem Produzenten hinter Sabrina Carpenters (27) "Espresso" zusammen. "Zum ersten Mal hatte ich die Gelegenheit, mit einigen der ganz Großen der Branche zusammenzuarbeiten, und das ist irgendwie verrückt", gestand sie Variety. Robert sei ihre Muse – und wenn ihre Familienplanung aufgeht, wird ihr Fanclub zuhause bald noch ein bisschen größer.

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Getty Images Suki Waterhouse bei der Grammy After Party 2026

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Robert Pattinson und Suki Waterhouse

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Getty Images Suki Waterhouse, Januar 2025