Muttersein bewahrt Model Coco Rocha vor beruflichem Burnout

Coco Rocha (37) genießt ihre Rolle als Mama in vollen Zügen – und genau die hilft ihr sogar, mit Stress im Job umzugehen. Bei einem Event in New York, bei dem die Zusammenarbeit von Longchamp mit Designer Jeremy Scott gefeiert wurde, sprach das Supermodel jetzt mit dem Magazin People ganz offen über berufliche Erschöpfung. Wenn Coco im Modebusiness an ihre Grenzen kommt und sich ausgebrannt fühlt, zieht es sie nicht auf die Couch, sondern direkt zu ihren Kindern. Mit ihrem Ehemann James Conran hat sie die Töchter Ioni und Iley sowie Sohn Iver – und gerade die gemeinsame Zeit mit den drei Kids ist für sie der beste Ausgleich zum hektischen Laufstegleben.

Im Interview erzählte die Laufstegschönheit, dass sie ihre Burnouts vor allem durch den Job erlebt. Statt sich dann zurückzuziehen, stürzt sie sich bewusst ins Familienleben. "Meine Burnouts kommen von der Arbeit, und wenn ich diese Momente habe, ist es meine Lieblingsbeschäftigung, mich noch mehr in das Mamasein zu stürzen", erklärte Coco gegenüber People. Sie liebe es, die Tage mit unzähligen Aktivitäten zu füllen und mit den Kindern Erinnerungen zu schaffen, die sie an ihre eigene Kindheit erinnern.

In diesem Sommer stehen für Coco sowohl berufliche als auch familiäre Pläne auf der Agenda. Sie wird in Kanada an der Produktion der Sendung "Project Runway" arbeiten, träumt aber auch von einem Familienausflug nach England. "Ich würde mich selbst gerne mit den Kindern in England sehen, Burgen erklimmen und einfach eine tolle Zeit haben", verriet sie.

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Getty Images Model Coco Rocha

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Instagram / cocorocha Coco Rocha posiert mit ihren Kindern

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Pascal Le Segretain/ Getty Images Ioni Conran und Coco Rocha bei der Jean-Paul-Gaultier-Show im Rahmen der Pariser Fashion Week 2018

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