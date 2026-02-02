So erlebte Roland Kaisers Tochter seine schwere Krankheit

Roland Kaiser (73) begeistert sein Publikum seit Jahrzehnten mit Schlagern, doch wie es einst hinter den Kulissen wirklich um ihn stand, erzählt jetzt seine Tochter Annalena Keiler in einer ungewöhnlich offenen Beichte. Im Gespräch mit der Zeitschrift Myillu schildert die 27-Jährige, wie sehr sie als Kind unter der schweren Lungenkrankheit COPD ihres Vaters gelitten hat. Die Angst um seine Gesundheit, aber auch die Ungewissheit, seien damals allgegenwärtig gewesen. "Ich konnte als Kind nicht verstehen, warum ich gewisse Dinge mit Papa nicht machen konnte", erinnert sich Annalena an die ersten Jahre, in denen sie ihren berühmten Vater praktisch nur krank kannte. Heute begleitet sie den Sänger wieder stolz zu seinen Auftritten, etwa wenn Roland im Sommer mit seiner "Kaiser-Mania" tausende Fans begeistert.

Im Interview macht Annalena deutlich, wie drastisch die Situation vor rund anderthalb Jahrzehnten gewesen war. Die chronische Lungenerkrankung raubte dem Star die Kraft, erschwerte jeden Atemzug und schränkte nicht nur sein Bühnenleben, sondern vor allem den Alltag mit der Familie massiv ein. Die Wende kam schließlich 2010: Roland erhielt eine Lungentransplantation, die sein Leben – und das seiner Angehörigen – grundlegend veränderte. Rückblickend beschreibt seine Tochter die Operation als entscheidenden Wendepunkt und betont, wie bedrohlich die Lage zuvor tatsächlich gewesen sei. Heute zeigt sich die Familie erleichtert, dass der Sänger wieder voll im Leben steht und seine Shows geben kann, auch wenn die Erinnerung an die schwierigen Jahre noch nachklingt. "Natürlich sind wir sehr, sehr dankbar, dass es ihm so gut geht", sagt Annalena heute.

Roland, der bürgerlich wie seine Tochter den Nachnamen Keiler trägt, ist nicht nur Vollblut-Künstler, sondern auch Familienmensch durch und durch. Besonders nach seiner Genesung schien er den engen Kontakt zu seiner Familie noch mehr zu schätzen. Annalena hat als Tochter zwar die schwierigen Jahre miterlebt, doch auch sie profitiert heute von der neuen Lebenskraft ihres Vaters. Mit insgesamt drei Kindern zeigt sich der Schlagerstar immer wieder bodenständig und betont in Interviews seine Freude darüber, solche Erlebnisse mit seiner Familie teilen zu können – ein kostbares Geschenk, das vielen Jahren des Kampfes zu verdanken ist.

Imago Roland Kaiser mit Tochter Annalena Keiler bei der 77. Bambi-Verleihung 2025 in den Bavaria Filmstudios in München

Getty Images Roland Kaiser und seine Tochter Annalena Keiler, Dezember 2023

Imago Roland Kaiser beim Open-Air-Konzert in der Waldbühne Berlin am 16. August 2025