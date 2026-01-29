Verletzung: Roland Kaiser muss sich mehrere Wochen schonen

Schlager-Legende Roland Kaiser (73) hat seinen geplanten Auftritt beim 65. Ball der Wiener Wirtschaft in der Hofburg kurzfristig abgesagt. Der Sänger sollte in Wien für die Mitternachtseinlage sorgen, doch eine Verletzung bremst ihn aus. Wie die Veranstalter öffentlich mitteilen, hat sich Roland eine Bänderverletzung am Bein zugezogen. Ärzte rieten ihm, sich in den kommenden Wochen zu schonen. Sein Management ließ über kurier.at wissen, dass er die Absage sehr bedauere und um Verständnis bitte. Der Ball findet wie geplant statt, jedoch mit einem prominenten Ersatz auf der Bühne.

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Balls heißt es wörtlich: "Roland Kaiser musste seinen Auftritt beim 65. Ball der Wiener Wirtschaft leider absagen. Die Schlager-Ikone hat sich eine Bänderverletzung am Bein zugezogen und wird sich auf ärztlichen Rat in den kommenden Wochen schonen." Welche Bänder betroffen sind, bleibt offen. Die Veranstalter senden Genesungswünsche und präsentieren zugleich eine Lösung für die Mitternachtsshow: "DJ Ötzi übernimmt als neuer Star-Act und bringt die Hofburg zum Beben", verkündeten sie. Der traditionsreiche Ball, der seit 1950 als Treffpunkt für Austausch und Sichtbarkeit der Wirtschaft gilt, behält damit sein Highlight zur Ballmitte.

Für viele Fans ist Roland seit Jahrzehnten mehr als nur ein Bühnenprofi. Der Sänger, bürgerlich Ronald Keiler, steht für große Schlager-Momente, ausverkaufte Tourneen und einen nahbaren Umgang mit seinem Publikum. Auch abseits der großen Bühnen zeigte sich Roland immer wieder als Hoffnungsträger. Schon vor zwei Monaten sprach der Sänger offen über die Kraft von Träumen in seinem Leben. "Sie geben uns Hoffnung und Richtung – im Schlaf, aber auch im Alltag. Ohne Träume wäre das Leben ziemlich grau", erklärte Roland im Gespräch mit der Zeitung Bild. Für den Musiker ist das Wertvollste, Zeit mit seiner Familie und Freunden zu verbringen. Gleichzeitig wünschte er sich mehr Harmonie im Miteinander der Menschen.

Anzeige Anzeige

Imago Roland Kaiser beim Open-Air-Konzert in der Waldbühne Berlin am 16. August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images DJ Ötzi beim WorldChanger Tennisturnier zugunsten der Alexander Zverev Foundation im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Imago Roland Kaiser bei der Premiere des Konzertfilms "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik"