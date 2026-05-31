Trotz Promi-Eltern schuftet Junior Andre nachts im Tunnel

Er ist der Sohn zweier britischer Promis, hätte also auch einfach die Hände in den Schoß legen können – doch Junior Andre (20) geht seinen eigenen Weg. Der 20-jährige Sohn von Sänger Peter Andre (53) und dem ehemaligen Model Katie Price (48) jobbt nachts bei der Londoner U-Bahn, um seinen Traum als Musiker zu finanzieren. Gegenüber dem Mirror sprach er jetzt offen darüber, warum er sich bewusst dafür entschieden hat, auf eigenen Beinen zu stehen – und ließ sich dabei von seiner Freundin, dem Model Jasmine Orr, begleiten.

Junior erklärt, dass er keine Almosen von seinen Eltern haben wollte: "Mein Vater wurde sehr streng erzogen. Egal wie es läuft, er sagt: 'Du musst arbeiten, Sohn.' Obwohl er und meine Mutter für mich da sind, will ich keine Geschenke. Ich muss das Leben auf die richtige Weise kennenlernen." Den Job bei der U-Bahn sieht er als wertvolle Lektion: "Es hat mich den Wert von Geld und harter Arbeit verstehen lassen." Wer ihm vorwirft, nie einen richtigen Tag gearbeitet zu haben, dem erteilt er eine klare Absage: "Das habe ich!"

Peter Andre ist für seinen Sohn dabei offensichtlich ein wichtiges Vorbild – nicht nur in Sachen Arbeitsmoral, sondern auch was Offenheit und Emotionen angeht. "Was mir hilft, ist, wie offen mein Vater war und ist, wenn es ums Reden geht. Er sagt mir immer, wie sehr er mich liebt, und wir sind eine Familie, die sich umarmt. Das hat mich so gemacht, wie ich bin", erklärt Junior. Künftig möchte er seinen Einfluss nutzen, um das Thema mentale Gesundheit von Männern stärker in den Fokus zu rücken. Auch seine Musik will er weiter vorantreiben – genauso wie seine Beziehung mit Jasmine, mit der er kürzlich zusammengezogen ist.

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Getty Images Jasmine Orr und Junior Andre beim VIP-Preview von Hyde Park Winter Wonderland in London

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ActionPress Junior Savva Andre und Peter Andre im Mai 2025

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Getty Images Junior Savva Andreas Andre und Jasmine Orr bei der UK-Premiere von "Moana 2" in London