Millionen-Erfolg: So hoch ist das Vermögen von Roland Kaiser

Roland Kaiser (73) zeigt, wie erfolgreich Schlager sein kann – und wie bodenständig man trotz Millionen bleibt. Der Sänger, der seit den Siebzigerjahren die großen Bühnen füllt, ist mit Klassikern wie "Santa Maria", "Joana" oder "Ich glaub' es geht schon wieder los" zum festen Inventar der deutschen Musikszene geworden. Laut dem Portal vermoegenmagazin.de beläuft sich sein Vermögen auf rund 50 Millionen Euro. Auf die Bremse treten? Keine Spur. Trotz prall gefüllter Konten denkt Roland nicht an Ruhestand, Auftritte sind weiterhin sein Alltag. Selbst wenn die "Kaisermania" am Dresdner Elbufer erneut auf das nächste Jahr verschoben wurde, bleibt er seinen Fans treu und hält an seinen Plänen fest. In einem Gespräch mit n-tv betonte er, wie sehr ihn die Bühne antreibt – und das spürt man.

Seine Karriere ist mehr als eine Hitparade: Roland hat nicht nur für sich, sondern auch für Kolleginnen und Kollegen geschrieben. Für Bernhard Brink (73), Peter Maffay (76), Milva (†81), Jürgen Drews (80), Mireille Mathieu (79) oder Nana Mouskouri (91) entstanden aus seiner Feder Songs, die den Ton ihrer Zeit trafen. Parallel dazu wagte er den Schritt ins Schreiben und veröffentlichte die Kinderbuchreihe "Die Giblinge". Das Bild des reinen Schlagersängers greift also zu kurz: Roland arbeitet seit Jahrzehnten als Vollblutkünstler – vom Studio bis zur großen Live-Produktion. Dass er damit finanziell Maßstäbe setzt, ist die Folge eines langen Marathons aus Tourneen, Charterfolgen und Projekten, die er mit spürbarem Herzblut vorantreibt.

Nicht nur mit seiner Musik, sondern auch durch seinen Lebensweg beeindruckt Roland. Noch vor seinem Durchbruch absolvierte er eine Ausbildung zum Automobilkaufmann – ein Job, den er längst hinter sich gelassen hat. Heute ist er nicht nur in der Schlagerszene eine feste Größe, sondern genießt auch sein Privatleben in vollen Zügen. Bekannt ist, dass Roland ein Haus auf Sylt besitzt, wo er gerne die Ruhe abseits der Bühne sucht. Dennoch bleibt er weiterhin aktiv und bringt genau die Leidenschaft und Energie mit, die ihn über Jahrzehnte hinweg zu einem der größten und reichsten Schlagerstars Deutschlands gemacht haben.

Imago Roland Kaiser, 2022

Getty Images Roland Kaiser, Februar 2025

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser, September 2025