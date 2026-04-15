Update: Dann kommen Teil vier und fünf der "Avatar"-Reihe

Der Science-Fiction-Streifen "Avatar: Fire and Ash" blieb an den Kinokassen deutlich hinter den Erwartungen zurück. Der dritte Teil der Saga spielte weltweit rund 1,26 Milliarden Euro ein und landete damit zwar auf Platz drei der erfolgreichsten Filme des Jahres 2025. Im Vergleich zu den ersten beiden Teilen der Reihe, die jeweils über 1,7 Milliarden Euro einspielten, war das Ergebnis jedoch eine Enttäuschung für Disney. Obwohl James Cameron (71) im Vorfeld betont hatte, dass die geplanten Teile vier und fünf nur produziert werden, wenn der dritte Teil erfolgreich ist, stehen laut ScreenRant die Starttermine für "Avatar 4" und "Avatar 5" fest.

Wie ScreenRant berichtet, hat Disney seinen Veröffentlichungskalender aktualisiert. Die beiden Filme sollen demnach in Deutschland am 19. Dezember 2029 beziehungsweise am 17. Dezember 2031 erscheinen. Auch James selbst äußerte sich optimistisch und bezeichnete eine Fortsetzung der Reihe laut The Direct als "sehr wahrscheinlich". Allerdings gab der Regisseur zu verstehen, dass er einen Weg finden müsse, die Filme günstiger zu produzieren. Erste Dreharbeiten für "Avatar 4" fanden bereits während der Produktion von "Avatar: Fire and Ash" statt, da die Kinder für einige Szenen noch jünger sein mussten, bevor im nächsten Teil ein Zeitsprung von acht Jahren stattfindet.

Der erste "Avatar"-Film aus dem Jahr 2009 ist mit 2,47 Milliarden Euro Einnahmen weiterhin der erfolgreichste Film aller Zeiten. "Avatar: The Way of Water" knackte als einziger Hollywood-Film nach der Corona-Pandemie die magische Hürde von 1,7 Milliarden Euro und kam letztlich auf 1,96 Milliarden Euro. Sollte die Reihe wider Erwarten doch vorzeitig enden, hat James bereits Abhilfe versprochen. Die Geschichte werde er zur Not auf anderem Wege veröffentlichen, und sei es in einer Pressekonferenz. Bis zum geplanten Kinostart von "Avatar 4" vergehen noch dreieinhalb Jahre, weshalb sich an den Plänen noch einiges ändern kann.

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Landmark Media Press and Picture Szene aus "Avatar: The Way of Water"

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Getty Images James Cameron bei der Europapremiere von "Avatar: Fire and Ash" in Boulogne-Billancourt, Frankreich, am 5. Dezember 2025

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Imago Varang, Anführerin der Ash People, in "Avatar: Fire and Ash" (2025)