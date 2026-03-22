James Cameron schwärmt von Sigourney Weavers Talent

James Cameron (71) und Sigourney Weaver (76) verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft und Zusammenarbeit. Bei den Saturn Awards am 8. März kam der Regisseur nun ins Schwärmen über seine langjährige Kollegin. Im Gespräch mit People betonte James, wie gut die beiden nach all den Jahren noch immer miteinander auskommen. "Wir verstehen uns einfach wirklich gut, sowohl als zwei Menschen als auch als zwei Kollegen", erklärte der 71-Jährige. Ihre gemeinsame Arbeit begann 1986 mit dem Film "Aliens" und setzt sich bis heute in der Avatar-Reihe fort, zuletzt in "Avatar: Fire and Ash", der 2025 erschienen ist.

Der Regisseur lobte Sigourney für ihre Ernsthaftigkeit und ihr Engagement. "Sie ist einfach sehr ernsthaft, was ihr Handwerk angeht. Ich bin sehr ernsthaft, was mein Handwerk angeht", sagte James gegenüber People. Die beiden würden sich in ihrem gemeinsamen Streben nach Perfektion begegnen. Besonders beeindruckt zeigte sich James von Sigourneys Leistung in den "Avatar"-Fortsetzungen, wo sie die jugendliche Na'vi-Figur Kiri verkörpert. "Sie spielt eine 15-Jährige im Alter von über 70 Jahren und das fehlerfrei", schwärmte er. Die Schauspielerin hatte die Rolle bereits 2022 in "Avatar: The Way of Water" gespielt, nachdem sie im Original von 2009 noch Dr. Grace Augustine dargestellt hatte.

James bezeichnete die Rolle der Kiri als möglicherweise eine der größten schauspielerischen Herausforderungen in Sigourneys Karriere. Die Schauspielerin habe sich mental in ihr 14- oder 15-jähriges Ich zurückversetzt, um die Figur authentisch zu verkörpern. "Und übrigens war nicht alles Spaß und Leichtigkeit. Es war auch die Dunkelheit eines ängstlichen Teenagers", erklärte der Regisseur People im Dezember 2025. Sigourney spreche darüber, wie sie sich als Teenager linkisch und unbeachtet gefühlt habe, und kanalisiere all diese Gefühle für ihre Darstellung. James zeigte sich beeindruckt davon, wie die Schauspielerin als völlig andere Person ins Studio gekommen sei – leichter und offener, als hätte sie sich verjüngt.

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Getty Images Sigourney Weaver bei der UK-Premiere von "Avatar: Fire and Ash" in London

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Getty Images James Cameron bei der Europapremiere von "Avatar: Fire and Ash" in Boulogne-Billancourt, Frankreich, am 5. Dezember 2025

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Getty Images Sigourney Weaver bei einem Meet & Greet zu "Avatar: Fire & Ash" in Mexico City