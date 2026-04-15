Will Arabella Kiesbauer noch weitere TV-Formate moderieren?

Arabella Kiesbauer (57) ist zurück auf RTLZWEI! Ab dem 15. April ist die österreichische Moderatorin wieder in der Realityshow Kampf der Realitystars zu sehen, wo sie dieses Mal die Allstars ordentlich auf die Probe stellt. Im Interview mit Promiflash hat die 57-Jährige nun verraten, was sie von ihrer Rolle in dem Format hält – und ob sie sich vorstellen könnte, künftig noch weitere Reality-TV-Formate zu moderieren.

Die Antwort darauf fällt eindeutig aus: Arabella ist offen für neue Projekte. "Gerne, da lasse ich mich wirklich überraschen. Ich bin ein Bauchmensch – ich weiß sofort, ob sich etwas richtig anfühlt. Und bei KDRS war es zum Glück ein Perfect Match", erklärte sie gegenüber Promiflash. Ihr Instinkt scheint ihr also eine verlässliche Orientierung zu geben, wenn es darum geht, welche Projekte zu ihr passen und welche nicht.

Arabella ist ohnehin gerade in gleich mehreren TV-Projekten aktiv. Neben ihrem Comeback bei "Kampf der Realitystars" moderiert sie auch die österreichische Version von Bares für Rares, die auf Puls 4 läuft und für die sie sich bereits sehr begeistert gezeigt hat. "Ich liebe Geschichten, die das Leben schreibt. Und so trägt auch jede Rarität eine ganz persönliche mit sich", hat sie laut DWDL zu dem Antikhändler-Format gesagt.

Anzeige Anzeige

RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer

Anzeige Anzeige

RTL II Arabella Kiesbauer bei "Kampf der Realitystars", 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, Moderatorin