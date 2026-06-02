Nein zu Sexszenen? Alexa Demie hatte Angst um ihre Rolle

Alexa Demie (35), bekannt als Maddy Perez aus der HBO-Serie Euphoria, hat jetzt in einem Interview mit The Hollywood Reporter offen über ihre Erfahrungen mit intimen Szenen am Set gesprochen. Die Schauspielerin gab zu, dass sie zu Beginn der Serie Angst hatte, ihre Rolle zu verlieren, wenn sie Sexszenen ablehnen würde. "Ich dachte, wenn ich Nein dazu sage, würde ich die Rolle nicht bekommen", erklärte sie. Diese Sorge sei jedoch nie durch jemanden am Set ausgelöst worden: "Nicht weil mir das je jemand gesagt hätte. Aber ich war so jung und wusste es einfach nicht."

Erst nachdem Alexa eine Montage gedreht hatte, in der ihre Figur Maddy ihren Freund Nate Jacobs – gespielt von Jacob Elordi (28) – betrügt, äußerte sie ihre Bedenken. "Ich sage nicht, dass ich Sex nicht liebe, und ich denke, er kann wunderschön dargestellt werden, und ich weiß, dass die Serie das Leben von Teenagermädchen zeigt. Aber nachdem ich es getan hatte, merkte ich: 'OK, ich mag dieses Gefühl nicht.' Also habe ich etwas gesagt, alle waren einfühlsam, und das habe ich nie wieder gemacht", erzählte sie dem Magazin. Das Team reagierte offenbar verständnisvoll auf ihre Bedenken.

Mit ihren Aussagen reiht sich Alexa in eine Reihe von Kolleginnen ein, die ähnliche Erfahrungen geteilt haben. Auch Sydney Sweeney (28) hatte sich in der Vergangenheit zu diesem Thema geäußert und erklärt, dass Serienschöpfer Sam Levinson sie nie unter Druck gesetzt habe, wenn sie Oben-ohne-Szenen ablehnte. Levinson stand zuletzt erneut in der Kritik, als einige Zuschauer Episoden der dritten Staffel von "Euphoria" als übermäßig explizit bezeichneten. Sydney, die Staffelfinale und Produktion der dritten Staffel zuletzt auf Instagram begleitete, spielte während der gesamten Serie mit, in der Nacktszenen ein wiederkehrendes Thema sind.

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Getty Images Die Schauspielerin Alexa Demie im Februar 2020

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Getty Images Alexa Demie in Hollywood, November 2019

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Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane, 2019

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