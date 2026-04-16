Brooke Hogan teilt emotionale Botschaft an Vater Hulk (†71)

Fast neun Monate nach dem Tod ihres Vaters, Hulk Hogan (†71), hat Brooke Hogan (37) auf Instagram erneut öffentlich um ihn getrauert. Die Sängerin teilte am 14. April eine schwarz-weiße Illustration, die sie und ihren Vater bei einer Umarmung zeigt. Dazu schrieb sie eine bewegende Botschaft: "Wenn meine Liebe dich hätte retten können, würdest du ewig leben." Der legendäre Wrestler war im vergangenen Juli nach einem Herzinfarkt in seinem Zuhause in Florida gestorben.

Der emotionale Post fällt in eine Zeit, in der das Interesse an Hulk wieder zunimmt: Am 22. April startet auf Netflix die Doku-Serie "Hulk Hogan: Real American", in der auch sein letztes Interview zu sehen sein soll. Brooke selbst taucht in der Produktion nicht auf. Bereits kurz nach dem Tod ihres Vaters hatte sie auf Instagram eine lange Hommage veröffentlicht und darin erklärt, weshalb sie nicht an seiner Beerdigung teilgenommen hatte. "Mein Vater hasste die Düsternis von Beerdigungen. Er wollte keine", schrieb sie damals. Sie habe ihn stattdessen auf ihre eigene, private Weise in Erinnerung behalten wollen.

Vor wenigen Tagen verriet Brooke zudem, warum das Verhältnis zu ihrem Vater so zerrüttet war. In einem Interview mit Us Weekly berichtete die Sängerin, dass sie in den letzten beiden Jahren vor Hulks Tod keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt habe. Grund dafür war ein Streit über sein Umfeld, das Brooke offen kritisiert hatte. "Er sagte: 'Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen'", erinnerte sich Brooke an die Worte des Wrestlers. Besonders schmerzlich für sie sei die Ungewissheit geblieben: "Ich weiß nicht, ob wir uns jemals wieder angenähert hätten, selbst wenn er noch am Leben wäre." Trotz allem habe die Musikerin mittlerweile eine gewisse Versöhnung mit der Vergangenheit gefunden und zugegeben: "Ich bin froh, dass er keine Schmerzen mehr hat. Auf eine seltsame Art und Weise habe ich das Gefühl, dass ich jetzt eine bessere Beziehung zu ihm habe."

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IMAGO / ZUMA Press Wire Brooke und Hulk Hogan, 2006

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Imago Hulk Hogan und seine Tochter Brooke, Juni 2005

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Getty Images Hulk und Brooke Hogan, 2007